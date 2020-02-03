Kahire kitap fuarında yılın şahsiyeti Kur’an hafızı coğrafyacı

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - 51. Kahire Uluslararası Kitap Fuarında yılın şahsiyeti Mısırlı yazar ve coğrafyacı Kur’an hafızı merhum Cemal b. Mahmud Salih Hemedan oldu. 4 Şubat 1927 yılında Mısır Kulubiye eyaletinde Beni Hemedan Arap kabilesinde doğdu. 17 Şubat 1993 yılında 65 yaşında vefat etti.



Bu Mısırlı yazar babasının yanında Kur’an hafızı oldu. İngiltere'de eğitim gördü ve İngiltere Reading Üniversitesi'nden coğrafya doktorasını aldı.



Cemal b. Mahmud Salih Hemedan 29 kitap ve 79 araştırma ve makale yazdı.



51. Kahire Uluslararası Kitap Fuarı, 22 Ocak’ta Mısır Uluslararası Fuar Merkezi'nde çalışmalarına başladı. 4 Şubat tarihine kadar devam edecek.



Mısır üniversitesinde 27 Fars dili kürsüsü ve 4 bin Fars öğrenci bulunmaktadır. Bazı Mısırlı yayıncılar Farsça kitaplar veya Farsçaya tercüme edilmiş kitapları bu fuarda sundular.

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