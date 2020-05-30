ABD'de işsizlik yardımı başvuruları 42 milyonu buldu

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Corona virüsü kaynaklı karantina uygulamalarının başladığı Mart ayı ortasından bu yana işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 41 milyonu geçti.



Bu arada New York Borsası da, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.



Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 azalarak 25.383,11 puana geriledi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,53 artarak 3.045,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 yükselişle 9.489,87 puana çıktı. New York borsasında endeksler, ABD ve Çin arasında artan gerilimle gün boyu dalgalı bir seyir izledi.



ABD Başkanı Donald Trump, finansal piyasalar konusunda kurulan çalışma grubuna, ABD finansal piyasalarında yer alan Çinli şirketlerin eylemleri üzerinde çalışma emri verdiğini duyurdu. Trump, Hong Kong’un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımların atılacağını ifade etti.



Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları, yeni tip Kovid-19 salgınının etkisiyle, nisanda aylık yüzde 13,6 azalarak rekor seviyede düşüş gösterdi.



Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin gevşetilmeye başlanması ve talepteki toparlanmayla petrol fiyatları da yükselişini sürdürdü.



Amerika'da salgından dolayı ülkenin aldığı iktisadi tedbirlerin de işe yaramadığı bildiriliyor.









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