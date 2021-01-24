Batı, hegemonyayı sürdürmek için terörizm kalıntılarını kullanıyor

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Irak Sağlık Bakanlığı'na göre Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Al-Tayran Meydanı Perşembe günü öğle saatlerinde iki intihar saldırısına şahit oldu, 35 kişi öldü ve 110 kişi de yaralandı.

Terörizm Mağdurlarını Savunma Derneği Cumartesi günü yayınladığı bildiride, "Bu, terörist grupların Irak Halk Güçleri tarafından 2017 yılında yenilgiye uğratılmasından bu yana görülen en büyük terör saldırısı" dedi.

Terörizm Mağdurlarını Savunma Derneği, "Bölgede yirmi yıllık terörizm stratejisinin başarısızlığa uğramasının ardından Batı'nın geçmişteki hatalarından hala ders alamadığını ve bölgedeki hakimiyetini sürdürmek için terör kalıntılarını kullanarak güvensizlik çıkarmaya devam ettiğini gösteriyor." denildi.

Sözkonusu sivil toplum kuruluşu, bu korkunç saldırıları kınarken, yaralılara acil şifalar ve ölenlerin ailelerine de sabırlar dilerken, bütün bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve şahsiyetlerine BM odaklı bir programla, özellikle Batı Asya başta olmak üzere dünyada ciddi sorun olan terör belasına karşı mücadele çağrısında bulundu.

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