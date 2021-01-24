  1. Ana Sayfa
  2. ویژه‌نامه‌
  3. ویژه نامه | چهلمین سال انقلاب اسلامی

Batı, hegemonyayı sürdürmek için terörizm kalıntılarını kullanıyor

24 Ocak 2021 - 11:08
News ID: 1108620
Batı, hegemonyayı sürdürmek için terörizm kalıntılarını kullanıyor

Terörizm Mağdurlarını Savunma Derneği, Bağdat'taki terör saldırılarını kınarken, Batı'nın geçmişteki hatalarından ders almadığını ve bölgedeki hegemonyasını sürdürmek için terörizm kalıntılarından yararlanmaya devam ettiğini vurguladı.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Irak Sağlık Bakanlığı'na göre Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki Al-Tayran Meydanı Perşembe günü öğle saatlerinde iki intihar saldırısına şahit oldu, 35 kişi öldü ve 110 kişi de yaralandı.

Terörizm  Mağdurlarını Savunma Derneği Cumartesi günü yayınladığı bildiride, "Bu, terörist grupların Irak Halk Güçleri tarafından 2017 yılında yenilgiye uğratılmasından bu yana görülen en büyük terör saldırısı" dedi.

Terörizm Mağdurlarını Savunma Derneği, "Bölgede yirmi yıllık terörizm stratejisinin başarısızlığa uğramasının ardından Batı'nın geçmişteki hatalarından hala ders alamadığını ve bölgedeki hakimiyetini sürdürmek için terör kalıntılarını kullanarak güvensizlik çıkarmaya devam ettiğini gösteriyor." denildi. 

Sözkonusu sivil toplum kuruluşu, bu korkunç saldırıları kınarken, yaralılara acil şifalar ve ölenlerin ailelerine de sabırlar dilerken, bütün bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ve  şahsiyetlerine BM odaklı bir programla, özellikle Batı Asya başta olmak üzere dünyada ciddi sorun olan terör belasına karşı mücadele çağrısında bulundu.

342/