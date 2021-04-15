Netenz'e yapılan saldırı yüzde 60 zenginleştirme başlangıcını hızlandırdı

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Ebulfazl Emui, İran'da % 60 oranında zenginleşmenin başlangıcının iç ihtiyaçlara dayandığını belirterek, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na kullanılan molibden tedariki için vermiş olduğu DIQ'da ülkemizin ihtiyacının ana konusu bazı Radyofarmasötiklerde % 60 zenginleştirme hedefi olarak belirtilmiştir.'' dedi.

Emui, ''Yaptırımların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Stratejik Eylem Yasası'nın 1. maddesine atıfta bulunarak, "Bu yasaya göre, Meclis, ülkenin barışa ihtiyacı varsa, İran Atom Enerjisi Teşkilatı'nı % 20'nin üzerinde zenginleştirmeye, gerekli önlemleri almasını zorunlu kılmaktadır ve böylece % 60 zenginleştirme kanun dahilindedir.'' dedi.

Emui, ülkemizde % 60 oranında zenginleştirmenin programa göre başladığını hatırlatarak, şunları hatırlattı: ''Elbette, düşmanların kötülüğü ve Netenz'deki suç eylemleri, İran'ın % 60 zenginleştirmeye başlama kararını hızlandırmada kesinlikle etkili olmuştur.''

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