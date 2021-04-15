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Netenz'e yapılan saldırı yüzde 60 zenginleştirme başlangıcını hızlandırdı

15 Nisan 2021 - 09:31
News ID: 1131612
Netenz'e yapılan saldırı yüzde 60 zenginleştirme başlangıcını hızlandırdı

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu sözcüsü, "Düşmanların bizi nükleer tesisleri tahrip ederek geri çekilmeye zorladıkları bir zamanda, İran'ın yüksek seviyedeki kapasitesini göstermek için % 60 zenginleştirmeye başladık, nükleer enerjiyi yerelleştirdik." dedi.

Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Ebulfazl Emui, İran'da % 60 oranında zenginleşmenin başlangıcının iç ihtiyaçlara dayandığını belirterek, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na kullanılan molibden tedariki için vermiş olduğu DIQ'da ülkemizin ihtiyacının ana konusu bazı Radyofarmasötiklerde % 60 zenginleştirme hedefi olarak belirtilmiştir.'' dedi. 

Emui, ''Yaptırımların Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Stratejik Eylem Yasası'nın 1. maddesine atıfta bulunarak, "Bu yasaya göre, Meclis, ülkenin barışa ihtiyacı varsa, İran Atom Enerjisi Teşkilatı'nı % 20'nin üzerinde zenginleştirmeye, gerekli önlemleri almasını zorunlu kılmaktadır ve böylece % 60 zenginleştirme kanun dahilindedir.'' dedi.

Emui, ülkemizde % 60 oranında zenginleştirmenin programa göre başladığını hatırlatarak, şunları hatırlattı: ''Elbette, düşmanların kötülüğü ve Netenz'deki suç eylemleri, İran'ın % 60 zenginleştirmeye başlama kararını hızlandırmada kesinlikle etkili olmuştur.''

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