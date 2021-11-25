Kızılhaç temsilcisinden İran Kızılay’ının emsalsiz itibarına vurgu

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Uluslararası Kızılhaç Federasyonu’nın İran’daki temsilcisi Martin Fisher, Kızılay Cemiyeti Başkanı Pirhüseyin Kolivand’la görüşmede, İran Kızılay Cemiyeti’nin uyguladığı programlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, İran’da kuraklıktan kaynaklanan sorunların çözümünde elde edilen deneyimlerin paylaşılmasını istedi.

Fisher görüşmede şöyle dedi:

İran Kızılay Cemiyeti dünyada emsalsiz bir itibar ve üne sahiptir. İran Kızılay’ı düşünceli ve planlı bir şekilde normal ve kritik şartlarda yardım ulaştırmakta etkili faaliyetlerde bulunuyor. Bu faaliyetlerin federasyon düzeyi gibi daha geniş bir düzeyde gündeme gelmesi daha faydalı olabilir.

Fisher ayrıca İranlı uzmanların Kanat adı ile anılan kuyuları açma düşüncesi de eşsiz olduğunu vurguladı.

Görüşmede Kızılay Cemiyeti Başkanı Kolivand da karşılıklı işbirliğini ve teamülleri geliştirmekle iyi çözümlerin üretilebileceğini belirtti.

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