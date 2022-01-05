İslami Cihat: Şehit Süleymani, ABD ve Siyonist rejimin politikalarının önündeki en büyük engeldi

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – El-Alem Kanalına göre, Ziyad el-Nehale, dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'i vuracak füzelerin general Kasım Süleymani gözetiminde kendilerine ilk kez ulaştırıldığını söyledi.

El'Nehale, Şehit Kasım Süleymani'nin adının kendisine suikast düzenleyen tüm isimlerden çok daha yüksek olduğunu ve bu kişilerin başında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geldiğini belirtti.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri, General Kasım Süleymani'nin Filistinli mücahitlerin ön saflarında yer aldığını belirterek, onun Filistin davasının en önemli savunucusu olduğunu söyledi.

El'Nehale şöyle dedi: ''Süleymani, bize savaşmadan asla kazanamayacağımızı vurguladı. İşte bu bilinçle biz de düşmana, dünyadaki tüm silahlara sahip olsanız da, bizi yenemeyeceksiniz ve asla teslim alamayacaksınız' diyoruz.''

Bu arada İslami Cihat Hareketi siyasi bürosunun üst düzey üyelerinden Yusuf el-Hüseyni de geçtiğimiz günlerde General Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıldönümü vesilesiyle bir konuşma yaptı. Hüseyni, General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastlarının yakında parlak zaferlere yol açacağını, gelecek nesillerin yolunu açacağını ve uzlaşma komplolarını engelleyeceğini söyledi.

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