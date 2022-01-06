Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Resmi Suriye haber ajansına (SANA) göre, işgalci İsrail rejimi Kuneytra'nın eteklerinde bulunan Al-Hurriya köyündeki bölgeleri top mermisi ateşi altına aldı.

Habere göre, ırkçı rejim İsrail helikopterleri ve keşif uçakları işgal altındaki Golan üzerinde uçtu.

Öte yandan Siyonist rejim sözcüsü, Golan'da Suriye sınırına yakın hareketlerin ordu tarafından hafif mermi ve top mermileriyle hedef alınan çok sayıda kişi tarafından gözlemlendiğini iddia ederek saldırıyı doğruladı.

Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'e yaptığı açıklama ve mektuplarda ırkçı İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını defalarca kınadı.