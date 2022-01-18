İran Kudüs Gücü komutanı Irak'ta Mukteda Sadr ile görüştü

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Bağdat el-Youm haber sitesine göre; general Kaani, dün Mukteda es-Sadr ile Şii siyasi grupların konumlarının birleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

Bu fraksiyonu kurma amacının Irak hükümetini kurmak olduğuna işaret eden kaynak, Sadr'ın toplantıda yaptığı açıklamada, El-Kanun hükümet koalisyonu başkanı Nuri el Maliki'nin yeni koalisyona katılmaması halinde yeni koalisyona katılmayacağını kaydetti.

Geçen ay Mukteda es-Sadr ile bir araya gelen fraksiyon komitesi üyeleri, bu ülkenin çocukları ile Irak halkının çıkarları arasındaki birlik ve beraberlik bağını güçlendirmek için çözümlenmemiş sorunları ve son gelişmeleri görüşeceklerini duyurdu.

Geçen Salı, Irak'taki Sadr grubunun lideri Mukteda es-Sadr, ulusal bir çoğunluk hükümeti kurulması konusundaki tutumunu yineledi ve şunları ekledi: "Kapı, ulusal bir çoğunluk hükümeti kurmak için hâlâ iyi olduğunu düşündüklerimize açıktır."

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani önceki gün Irak'ın kutsal kenti Necef'i ziyaret etmişti.

Tuğgeneral Kaani, Necef'teki Hz. İmam Ali (a.s) kabrini ziyaret ettikten sonra direniş komutanı Şehit Ebu Mehdi El-Mühendis'in de mezarının başına gitmişti.