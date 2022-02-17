Suudi Arabistan'da 70.000 aktivist ve prensin seyahat etmesi yasaklandı

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Sindh insan hakları örgütü, ''Suudi Arabistan, şu anda en fazla seyahat yasağı olan ülke ve Suudi Veliaht Prensi Bin Selman Muhammed döneminde dünyanın en büyük hapishanesi haline geldi.'' dedi.

Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan tarihinde eşi benzeri olmayan bir şekilde seyahat yasağı yaklaşımını kuzenlerine, akrabalarına ve hükümetteki akrabalarına baskı yapmak için kullanmakta, böylece uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

Rapora göre, Suudi yetkililer muhalefetin herhangi bir gösterisine karşı koymak için bir baskı politikası izledi ve bu baskı sadece eylemciler ve eleştirmenler için geçerli değil aynı zamanda yurt dışındaki tutuklu ve muhalif ailelerin seyahat yasakları listesinde çocukların ve yaşlıların da yer aldığı bu kişilerin ailelerinin seyahat etmesini yasakladılar.

Muhammed bin Selman'ın yetkisini ve gücünü birçok ailenin seyahat etmesini yasaklamak için kullandığını, bu yılın sonuna kadar tahtı hasta babasından devralmaya çalıştığını belirtmekte fayda var.