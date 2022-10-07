Lübnan meclis başkanı Nebih Berri, siyonist İsrail'in Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin taslak anlaşmanın düzeltilmesi için önerdiği bakış açısına karşı olduğunu açıklamasıyla ilgili olarak, ''Lübnan yönetimi medya içeriğine göre pozisyon almıyor, Amerikalı arabulucu Amos Hockstein'ın aktardığı gerçeklere göre kararlar alıyor ve biz sadece onunla temas halindeyiz.'' dedi.



Lübnan meclis başkanı, şunları kaydetti: ''Lübnan'ın bakış açısı son derece sadedir. Görüşümüzü Amerikan heyetiyle resmi olarak görüştük.''

Lübnan Parlamento Başkanı, şu anda olup bitenin bizimle hiçbir ilgisi olmayan İsrail seçim tartışmaları olduğunu hatırlattı.

Öte yandan Lübnan'ın geçici başbakanı Necib Mikati de, bu konuda ülkesi ile Siyonist rejim arasındaki deniz sınırlarının çizilmesinin sona ermek üzere olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aovn, dün gece Hizbullah'ın Siyonist rejime karşı kazandığı zaferi doğruladı ve "güney deniz sınırlarının çizilmesi davasının son aşamalarını geçmekte olduğunu ve Lübnan'ın tüm haklarına kavuşmasına izin vereceğini" vurguladı.

Aoun ayrıca, buna dayanarak Lübnan'ın Akdeniz'de bulunan özel bölgenin tüm alanlarında petrol ve gaz çıkarabileceğini söyledi.

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