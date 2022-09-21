Portekizli Düşünür: İmam Hüseyin'in (a.s) İdeolojisine Bağlılık, İran İslam Cumhuriyeti'nin İstikrarını Sağlayan İmam Humeyni'nin Temel İlkesiydi

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Portekiz Dünya Ehlibeyt Kurultayı Müdürlerinden Muhammed Müstahsin: İmam Hüseyin’in (a.s) ideolojisine bağlılık ve vahdet, İmam Humeyni’nin (r.a) açıkladığı ve bağlı kaldığı iki temel ilkeydi.Kerbela’da Erbain’le eş zanlı olarak Uluslararası Erbain Vakfı’nın çaba ve gayretleriyle “Uluslararası Söyleşi Semineri” düzenlendi.“Camiu’l-Hüseyin (a.s) Fakültesi” ve “Iraklı Akademisyenler Sendikası” nın (Kutsal Kerbela Şubesi)" işbirliğiyle gerçekleştirilen bu toplantıda dünyanın farklı ülkelerinden bir grup düşünür kendi görüş ve düşüncelerini dile getirdi.Bu seminere katılan düşünürlerden birisi Portekiz Dünya Ehlibeyt Kurultayı Müdürlerinden Muhammed Müstahsin “Dini Demokrasi Sistemiyle Aşura Kıyamının İlişkisi” konusunda konuşma yaptı.Aşağıda Portekizli düşünür Muhammed Müstahsin’in konuşmasının seçilmiş bölümlerinden bir kısmını yer almaktadır:- Erbain ziyareti bir hakikat olup İmam Zaman’ın (a.s) teveccühü olmaksızın gerçekleşmesi mümkün değildir.- Bugün Irak’tan ve farklı ülkelerden milyonlarca insan Kerbela’ya doğru hareket ediyor. Birçoğu Kerbela’ya doğru yürümeye başladı.- Kerbela, İmam Hüseyin’in (a.s) topraklarıdır ve bugünkü ziyaretimiz, şehit “Ebu Mehdi El-Mühendis”, şehit general “Süleymani” ve diğer binlerce şehidin kurbanları sayesindedir.- İslami dini demokratik sistem nesnel bir gerçektir. Bazen böyle bir sistem kurulabilmekte bazen de böyle bir sistemin oluşturulması mümkün olmamaktadır.- Şimdi önemli olan İslami demokratik sistemin yani İran İslam Cumhuriyeti’nin bekasıdır.- İslam Cumhuriyeti, kuruluşundan itibaren tüm düşmanlara karşı durdu. Başlangıçta tomurcuk olan bu sistem, günümüzde sağlam bir ağaca dönüşerek ideal bir duruma gelmiştir.- Elbette şunu da belirtmeliyiz ki İslam Cumhuriyeti ideal bir sistemdir dediğimizde bu, tüm İslam ülkelerindeki siyasi yapının bu sistem gibi olması gerektiği anlamına gelmez.- Demokratik siyasi yapılar farklı ülkelerde farklılık gösterebilir. Önemli olan ilkelere bağlılıktır.- İmam Humeyni (r.a) ilkelerine bağlı kalarak İslami demokratik sistemi seçmiştir.- İmam Hüseyin’in (a.s) ideolojisine bağlılık ve vahdet, İmam Humeyni’nin (r.a) açıkladığı ve bağlı kaldığı iki temel ilkeydi.- Bugün İmam Humeyni’nin (r.a) bu çabası, İslam İnkılabı’nın Yüce Lideri Ayetullah Hamanei ve Büyük Ayetullah Sistani’nin önderliğinde en iyi şekilde yansıma bulmuştur.- Görevimiz, “İnnel Hüseyin Yecmeuna” ve “Lebbeyk Ya Hüseyin” sloganıyla dini otoritelerin önderliğinde İmam Hüseyin”in (a.s) yolunu izlemektir.- Hüseyinlerin sınırı yoktur. Onlar tek bayrak altında tek millettir. Hepimiz Hüseyniyiz ve“Tek millet” hayalini gerçekleştirmek için birlikte çalışmalıyız.Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Ziya es-Safi, İmam Hüseyin (a.s) Türbesi İslami Araştırmalar Merkezi Başkanı Üstat Abdül Emir el-Kureyşi, Erbain Karargahı Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hamid Ahmedi, Ahvaz Emiru’l-Müminin Üniversitesi Başkanı ve Ahvaz Millet Vekili Dr. Nasır Sudani ve Dr. Münir ed-Daimi bu seminerin davetli konukları arasındaydı.......................................167