Trump'ın yardımcısının gizli belgeleri ele geçirildi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in avukatı, geçen hafta Pence'in Indiana'daki evinde gizli belgelerin bulunduğunu açıkladı.



Pence'in avukatı Greg Jacob, ellerinde gizli mühürlere sahip az sayıda belge olduğunu ve bu belgelerin yanlışlıkla eve getirilmiş olduğunu açıkladı.

Pence'in kişisel evinde hassas veya gizli belgelerin varlığından haberi olmadığını ve hassas ve gizli bilgileri korumanın önemini anladığını ifade ediyor.

Pence, ağustos ayında Associated Press'e hükümetten ayrıldığında yanında herhangi bir gizli bilgi götürmediğini söyledi.

Daha önce de görevdeki Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın iş yerinde ve evinde hassas ve önemli belgeler bulunmuştu.

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