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Trump'ın yardımcısının gizli belgeleri ele geçirildi

25 Ocak 2023 - 18:59
News ID: 1341069
Trump'ın yardımcısının gizli belgeleri ele geçirildi

ABD’de devlete ait gizli belgelerin keşfedilme serisi devam ediyor. Bazı gizli belgeler eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kişisel evinde bulundu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in avukatı, geçen hafta Pence'in Indiana'daki evinde gizli belgelerin bulunduğunu açıkladı.

Pence'in avukatı Greg Jacob, ellerinde gizli mühürlere sahip az sayıda belge olduğunu ve bu belgelerin yanlışlıkla eve getirilmiş olduğunu açıkladı.

Pence'in kişisel evinde hassas veya gizli belgelerin varlığından haberi olmadığını ve hassas ve gizli bilgileri korumanın önemini anladığını ifade ediyor.

Pence, ağustos ayında Associated Press'e hükümetten ayrıldığında yanında herhangi bir gizli bilgi götürmediğini söyledi.

Daha önce de görevdeki Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump'ın iş yerinde ve evinde hassas ve önemli belgeler bulunmuştu.

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