Lavrov'dan Yemen açıklaması: ABD politikasının doğal sonucu

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Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Dışişleri Bakanı'nin eylemlerinin,topraklarına füze ve bomba saldırılarıyla sonuçlandığını ve çatışma bölgesinin genişlemesine yol açtığını söyledi.

Yaşananlar krizlerin sonucu

Lavrov, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki duruma değinerek, şöyle konuştu:

Yemenli Ordusu, İsrail gemilerine operasyon düzenlemesiyle Kızıldeniz ve Aden Körfezi sularında artan gerilim, Filistin-İsrail meselesinde gerginliğin artmasının ve Yemen'de 9 yıldır krizin sürmesinin sonucudur. ABD ve İngiltere'nin Yemen topraklarına yönelik saldırgan eylemlerini kabul etmiyoruz.

Müzakere yapılmalı

Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki işgalin sürmesinin bölgede askeri ve siyasi riskler oluşturacağını belirterek, "Kızıldeniz'de uluslararası gemilerin güvenliğinin sağlanması konusu, uluslararası toplumun tüm sorumlu üyeleri için öncelikli olmalıdır. Sorunun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerekiyor. ABD'nin 'Refah Muhafızı Operasyonu' Yemen topraklarına füze ve bomba saldırılarıyla sonuçlandı, çatışma bölgesinin genişlemesine ve olumsuz sonuçlara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

Ensarullah'ın Kızıldeniz'deki eylemlerinin küresel ticareti olumsuz etkilediğini savunan Lavrov, Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması, Filistinliler ile Siyonistler arasında da müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ültimatom

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış planını değerlendiren Lavrov, bunun Rusya için "ültimatom" olduğunu belirtti.

Bakan Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğine yönelik açıklamalarını değerlendirerek, "Bu tarz düşünceleri paylaşan ve bu ihtimali gözden geçirenlerin, aklı Avrupa için daha güvenli ve rasyonel fikirler için kullanmalıdır." ifadesini kullandı.