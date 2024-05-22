Hangi ülkelerin yetkilileri Reisi'nin anma törenine katılacak

Hizmet yolunun şehitleri için bugün saat 16:00'da İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin katılımıyla anma töreni yapılacak.
Anma töreninie katılan ülke yetkililerin isim listesi şu şekilde:
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısi Jagdeep Dhankhar
Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı, Vyacheslav Volodin
Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali
Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki
Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri
Lübnan Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
Devemı geliyor...