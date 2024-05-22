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Hangi ülkelerin yetkilileri Reisi'nin anma törenine katılacak

22 Mayıs 2024 - 08:49
News ID: 1460345
Hangi ülkelerin yetkilileri Reisi'nin anma törenine katılacak

Türkiye ve Pakistan dahil birçok ülke yetkilileri Helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyetin anma törenine katılacak.

 Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Şehit Reisi ve Dışişleri Bakanı Şehit Emir Abdullahiyan'ın Tahran'da düzenlenecek olan anma törenine liderler, bakanlar, meclis başkanları, özel elçiler vb. düzeylerde 40'tan fazla üst düzey yabancı heyet katılacak.

Hizmet yolunun şehitleri için bugün saat 16:00'da İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ve Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri'nin katılımıyla anma töreni yapılacak.

Anma töreninie katılan ülke yetkililerin isim listesi şu şekilde:

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısi Jagdeep Dhankhar

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı, Vyacheslav Volodin 

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Bugali

Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabri

Lübnan Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

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