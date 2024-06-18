Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Siyonist İsrail Parlamentosu Knesset'ten yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonundan bu yana toplam 8 bin 663 işgalci İsrail askeri fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon merkezlerine nakledildi.

Açıklamada, en yaygın yaralanma türlerinin yüzde 42 ile el ve ayak yaralanmaları olduğu belirtildi. Yaralanan işgalci askerlerin yüzde 21'i hadise sonrası zihinsel reaksiyon ve şok yaşarken, iç yaralanmalar yüzde 9, omurilik yaralanmaları yüzde 7, kulak yaralanmaları yüzde 8 ve göz yaralanmaları yüzde 2 oranında gerçekleşti.

Knesset'in raporuna göre, rehabilitasyon bölümüne giden yaralı Siyonist askerlerin yüzde 35'i ruhsal sorunlar yaşıyor. Diğer yaralanma türlerine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.