İran Cumhurbaşkanı: İslami Ülkeler Suriye Krizinin Devamını Önlemeli

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan mecliste yaptığı konuşmada bölge gelişmelerine de değindi.

İran Cumhurbaşanı İran İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir zaman savaş ve kan dökülmesinden yana olmadığını vurgulayarak dünyada insan hakları ve barışı kalkan olarak kullananların gerçekte savaşları ve katliamları destekleyerek sivillerin ölmesine neden olduklarını belirtti ve şöyle dedi: "

Pezeşkiyan şunları da söyledi: "Biz hiçbir şekilde diğer ülkelerin sınırlarında gözümüz yok, bölge ülkelerinin sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "Şu anki koşullarda, komşu ülkelerle ilişkilerin iyileştirilmesi ve yanlış anlamaların diyalog yoluyla giderilmesi çok önemlidir. İran şu anda geçmişe göre daha iyi bir durumda."

Cumhrubaşkanı Pezeşkiyan ayrıca Suriye durumuna değinerek, "İslam ülkelerinin, Amerika ve İsrail'in ülkelerdeki iç çatışmalardan faydalanmalarını engellemek için müdahale etmeleri ve bu krizlerin devam etmesini engellemeleri gerekir" dedi