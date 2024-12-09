Suriye'de Faaliyet Gösteren Terörist Grupların Dinamikleri (1)



Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Suriye'deki iç kriz, 16 Şubat 2011 tarihinde güneydeki Dara şehrindeki "Beni" okulunda öğrencilerin yazdığı sloganlarla başladı ve hızla çok sayıda terörist ve silahlı grubun katılımıyla karmaşık ve uzun bir iç savaş haline dönüştü. Suriye'deki iç savaşın alanındaki gelişmeler sonucunda birçok terörist grup; kapsamlı yabancı destek ağları, Suriyeli olmayan mali kaynaklardan (özellikle Körfez Arap ülkeleri) maksimum yararlanma ve kısa vadeli çıkarlar gibi nedenlerle hızla cephe değiştirdi ve önceki yaklaşımlarını göz ardı ederek benzer ya da farklı gruplarla ittifak ya da birleşme yoluna gitti. Ancak, bazı gruplar, koşullara uymamaları ve diğer gruplarla uyumsuzlukları nedeniyle feshedildi.

Bu durum, söz konusu grupların birbirleriyle ve yabancı destekçileriyle olan gizli ve karmaşık ilişkilerinin çeşitliliği ve iç içeliği nedeniyle terörist grupların geleneksel sınıflandırmalarının tam ve kesin bir şekilde sunulmasını zorlaştırmıştır. Ancak Suriye'deki mevcut ve gelecekteki gelişmelerin detaylı bir şekilde incelenmesi bu grupların doğru bir şekilde tanınmasını gerektiriyor. Bu nedenle bu yazıda, Suriye'nin kuzeybatısında faaliyet gösteren terörist grupların saha hareketlerine uygun olarak nispeten kapsamlı bir sınıflandırma sunulmuştur. Konunun genişliği göz önüne alındığında, bu yazı bir dizi rapor şeklinde sunulacaktır.

Selefi ve Selefi Olmayan Terörist Gruplar

Suriye topraklarının iç savaş alanına dönüşmesiyle birlikte, bir dizi terörist grup sahnede yer aldı. Bu grupların, çelişkili hedeflere sahip olmalarının yanı sıra, farklı ve uyumsuz ideolojilere de sahip olduğu görülmektedir. 2011 yılından itibaren Suriye, ideolojik ve ideolojik olmayan grupların iç savaşı sırasında, dış aktörlere bağımlılık, Suriye hükümetini devirmeye çalışma, mali kaynakları maksimum ölçüde çekme ve hayatta kalma mücadelesi gibi alanlarda benzer özellikler taşıyan bir savaş alanı haline geldi.

Daha genel bir sınıflandırmada, Suriye'deki aktif terörist gruplar, selefi ve selefi olmayan gruplar olarak iki gruba ayrılabilir. Selefi gruplar; Suriye hükümetini devirmeyi ve İslami bir yönetim kurmayı hedefleyen gruplardır. Buna karşılık, selefi olmayan gruplar; Suriye hükümetini devirme peşinde olmalarına rağmen, Suriye topraklarının tamamında ya da bir kısmında laik bir yönetim kurma amacında olan grup ve teşkilatlardır.

Suriye'deki Selefi ve Selefi Olmayan Grupların Durumu

Suriye krizinin başlangıcında, ideolojik düşüncelerden kaçınarak kendilerini muhalefetin ılımlı kanadı olarak tanıtan selefi olmayan gruplar, Batılı ülkelerin desteğini alma konusunda başarılı oldular. Ancak, sahadaki çatışmalarda selefi terörist gruplarla hükümete karşı yeterli rekabet gücüne sahip olmadıklarından, zamanla geri planda kaldılar ve faaliyetlerini daha çok politikaya yönlendirdiler. Bununla birlikte, Suriye krizinin ortasında bazı selefi gruplarla iş birliği kurarak iç savaşta yeniden konumlarını kazanmaya çalıştılar.

Selefi olmayan grupların geri planda kalması, selefi grupların güçlenmesine neden oldu. Körfez ülkeleri, ulusal çıkarları doğrultusunda Suriye'deki güç dengesinde rol alarak, desteklerini, Suriye iç savaşındaki selefi olmayan grupların önemli temsilcisi olan Özgür Suriye Ordusu yerine selefi gruplara kaydırdılar. Selefi gruplara yapılan maddi, medya, silah ve siyasi destek o kadar arttı ki, Özgür Suriye Ordusu, Körfez Arap ülkelerinin desteğini almak amacıyla "Tawhid Tugayı" gibi selefi taburlar kurmaya başladı; bu tugay, Halep ilinde 29 selefi gruptan oluşuyordu.

Selefi gruplar kendi içlerinde de iki cepheye ayrılırlar. İlk cephe; "tekfirci gruplar" olarak bilinen, Vahhabi düşüncelerinden etkilenen ve Suriye'yi kâfirlerden (yani kendilerinden farklı düşünen ve yaşayan herkes) temizlemeyi, Suriye hükümetini devirmeyi ve İslami bir yönetim kurmayı hedefleyen gruplardır. Bu cephedeki gruplar, kamu dışı karakterdeki devlet aktörleriyle bağlantı kurmuş olsalar da, varlık nedenleri daha çok katı selefi takfiri inançlarından kaynaklanmakta olup, yalnızca yabancı aktörlerin çıkarları değildir. IŞİD ve ona bağlı gruplar bu cephede sınıflandırılabilir.

Selefilerin ikinci cephesi; "cihatçı gruplar"dır. Bu grupların Suriye'deki savaşa katılma gerekçeleri, gayr-i islami bir yönetimle ve onun destekçileriyle cihat etmek ve İslami bir yönetim kurmaktır. Bu grupların da selefi ideolojileri olmasına rağmen, harekete geçiren güç esasen onları destekleyen devletlerin çıkarlarıdır, ideolojik inançlar değildir. Iç savaş sırasında birçok kez destekleyicilerinin menfaatleriyle uyum sağlamak adına, grup kimliklerini ve yaklaşımlarını değiştirebileceklerini göstermiştir. Bu nedenle bu gruplar, esasen ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, BAE ve Katar gibi yabancı devletlerin vekalet savaşçıları haline gelmişlerdir. Bu cephedeki gruplar özetle, Suriye iç savaşında El Kaide’nin gölgesinde faaliyet göstermekteydiler. Ancak bazı durumlarda terörist etiketinden kaçınmak ve El Kaide ile bağları eritmek amacıyla ana grup olan El Kaide ile ilişkilerini inkar etmek zorunda kalıyorlardı.

Suriye'deki Aktif Terörist Gruplar

Terörist grupların sınıflandırmasına geçmeden önce, bu grupların Suriye'nin kuzeybatısında yoğunlaştığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, bu yazı, İdlib ilinin kuzeyinde, Halep ilinin kuzeybatısında, Lazkiye ilinin kuzeydoğusunda ve Türkiye destekli grupların aktif olduğu sınır bölgelerinde faaliyet gösteren gruplara yoğunlaşmıştır. Bu nedenle, Rakka ilinin güneyinde, Hama ilinin batısında, Homs ilinin kuzeydoğusunda ve Deir ez-Zor ilinin güneybatısında IŞİD'in gizli ve dağınık ağlarına ve ayrıca Fırat'ın doğusundaki Kürt muhalif gruplara yer alan sınıflandırmalar, kasıtlı bir şekilde göz ardı edilmiştir.

Suriye'deki aktif terörist grupların sayısına dair istatistikler farklı ve çelişkilidir. Küçük terörist grupların kolay bir şekilde oluşumu, çözülmesi ve daha büyük gruplarla bir araya gelmesi nedeniyle, bunların sayısına ilişkin kesin bir istatistik sunmak zordur. Bununla birlikte, bu yazıda belirtilen sınıflandırmaya göre, Suriye'nin kuzey ve kuzey batısında bu grupların önemi ve rol dağılımını dikkate alarak, aktif terörist grupların aşağıdaki gibi bir sınıflandırılması yapılabilir.

Suriye'deki Selefi ve Selefi Olmayan Grupların Sınıflandırması

Selefi Gruplar

Belirtilen gibi, selefi gruplar cihatçı ve tekfirci gruplar olarak ikiye ayrılmaktadır. Aşağıda selefi cihatçı gruplar incelenecektir.

Cihatçı Selefi Gruplar (El Kaide’ye Bağlı)

"Heyet Tahrir al-Sham", "Harrar al-Din", "İslam Partisi Türkistan", "Cund al-Ghaç", "İmam Bukhari Cemaati" ve "Cebhet al-Ansar al-Din", Suriye'deki en önemli El Kaide bağlı cihatçı selefi gruplardır. Bu yazıda, Heyet Tahrir al-Sham, iç savaşta en önemli devlet dışı aktör olarak değerlendirilecektir.

Heyet Tahrir al-Sham

Suriye’nin İdlib ilinde şu anda en önemli ve güçlü terörist grup olarak kabul edilen Heyet Tahrir al-Sham, 2011 yılında "Cebhet al-Nusra" adı altında El Kaide'nin Suriye kolu olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu grubun resmi kuruluşunun ilanı ise Ocak 2012’ye kadar sürmüştür. "Ebu Bekir el-Bağdadi", Cebhet al-Nusra'yı Irak İslam Devleti'nin bir parçası olarak tanıtmış ve artık Irak İslam Devleti'nin var olmadığı, Irak ve Şam İslam Devleti'nin kurulduğunu duyurmuştur. Ancak Bağdadi'nin açıklamasından birkaç gün sonra, "Ahmed al-Shara" (Ebu Muhammed el-Colani) Cebhet al-Nusra'nın "Eymen al-Zevahiri" liderliğindeki El Kaide'ye ait olduğunu, Irak İslam Devleti'ne ait olmadığını ifade etmiştir. Ebu Bekir el-Bağdadi ise Cebhet al-Nusra'yı mürted ilan ederek, kendi terörist birliklerini Suriye'ye yollamıştır. Böylece Temmuz 2013'te IŞİD, Rakka şehrini kontrollerine almayı başarmış ve Cebhet al-Nusra ile Ahraar al-Sham'ı sürgüne zorlamıştır.

Bunun ardından, Cebhet al-Nusra, daha çok muhalefet cephasında yer almak ve diğer terörist gruplarla güven tesis ederek, bu gruplarla yakın işbirliği oluşturmaya çalıştı. Ancak 2015 yılının sonlarından itibaren diyalog ve resmi koalisyon politikalarını izlemeye başladılar. Bu çerçevede, Cebhet al-Nusra, "Ahrar al-Sham" ve "Türkistan Hareketi" ile "Fateh Hareketi Koalisyonu"nu kurarak İdlib'i ele geçirdiler.

Ancak, Cebhet al-Nusra'nın 2014 yılında ABD'nin terörist gruplar listesine alınması, uluslararası destek bulmalarını zorlaştırdığı gibi, diğer terörist grupların da Cebhet al-Nusra'ya katılmasının önüne geçmiştir. Böylece bu grup, uzun vadeli hedeflerini sürdürmek ve Suriye krizinde ılımlı bir muhalefet grubu şeklinde tanıtılmak amacıyla El Kaide'den uzaklaşmak zorunda kalmıştır. Bu çerçevede, Ebu Muhammed el-Culani, Temmuz 2016’da bir video mesajında, grubun tüm dış ilişkilerini kesme niyetini belirtmiş ve adını "Fateh al-Sham Cephesi" olarak değiştirmiştir. Ancak bu taktik, Batılı analistlerin grup hakkında farklı bir yaklaşım sergilemesini sağlamadı. Batılılar, isim değişikliğini ve resmi bağımlılığı, Cebhet al-Nusra'da temelde bir değişim olarak görmediler, sadece Fateh al-Sham'ın Cebhet al-Nusra olduğunu savundular.

Böylece Ebu Muhammed el-Culani, tekrar, Ocak 2017 sonlarında grubun adını Heyet Tahrir al-Sham olarak değiştirerek "Nureddin Zengi Hareketi", "Hakk Tugayı", "Cişi al-Sunna" ve "Cebhet al-Ansar al-Din" gibi birkaç gruptan oluşan yeni bir yapı oluşturmak zorunda kaldı. Culani, bu grubun liderliğini Haşim el-Şeyh’e (Şeyh Ebu Cabir) bıraktı, kendisi sadece grubun askeri kanadını yönetti. Ancak bu çabaları da grubun uluslararası meşruiyetini sağlamaya yetmedi.

İdlib'de bulunan ikinci en güçlü grup olan Ahrar al-Sham, Heyet Tahrir al-Sham'a katılımı reddederek, "Suriye Tahrir Cephesi" adı altında Nureddin Zengi Hareketi ve ardından "Şam Şahinleri" ile yeni bir grup oluşturmuştur. Ancak Culani, bu parçalanmayı kabul etmemiş ve Ahrar al-Sham’ın mevzilerine saldırmış ve Ahrar al-Sham'ı yenilgiye uğratarak İdlib ve çevresindeki en güçlü grup konumunu pekiştirmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Ocak 2020 raporuna göre, Heyet Tahrir al-Sham terörist grubunun yaklaşık 12 ila 15 bin arasında milisi bulunmaktadır.

Heyet Tahrir al-Sham, adını değiştirdikten ve İdlib'de varlığını pekiştirdikten sonra, ideolojik alanda kendisini ılımlı ve orta yolcu bir şekilde tanıtma çabası içine girmiştir. Ebu Muhammed el-Culani, bu hedef doğrultusunda, yanına yakın radikal selefi din adamları olan "Abdullah Muhayseni", "Cemal Zeyniye" (Ebu Malik al-Teli) ve "Muhammed Naci" (Ebu Yıkdan al-Mısri) gibi isimleri çevresinden uzaklaştırmaya ya da kenara atmaya çalışmıştır.

Heyet Tahrir al-Sham, İdlib ve diğer işgal altındaki bölgelerde tartışmasız bir yönetici haline gelmeyi hedeflemekte ve bunu silahlı çatışma olmadan, müzakere yoluyla elde etmeye çalışmaktadır. Bu amaçla, Heyet Tahrir al-Sham, diğer terörist gruplara, (Temmuz 2021) bir talimat yayımlayarak, ya kendi gruplarına katılmalarını ya da Suriye topraklarını terk etmelerini istemiştir. Şu ana kadar "Cünud al-Sham" gibi bazı gruplar, "Murad Marguşvili" (Muslim Abu Leid al-Shishani) liderliğindeki bu talebi kabul etmiştir. Ancak bu talimat, diğer terörist gruplarla Heyet Tahrir al-Sham arasında bir çatışmanın yeniden patlak vermesine neden olabilmektedir.