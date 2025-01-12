ABD’nin ‘PKK Bahaneleri’ İle Manidar Zamanlama; IŞİD, Şam’da Bomba Patlatacaktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ankara’nın YPG’yi köşeye sıkıştırmasıyla eş zamanlı olarak Pentagon, Suriye’deki varlık nedeni için yeniden "IŞİD tehdidini" bahane ediyor. Tam bu sırada uzun zamandır suskun olan IŞİD’in, Şam’da bombalı bir saldırı hazırlığı tespit edildi ve bir baskınla teröristler yakalandı.

Esad sonrası yeni kurulan Şam hükümeti, Suriye’de merkezi devlet otoritesi inşa etmeye çalışıyor. Başta Fırat’ın doğusundaki PKK-YPG’ye ve ülkenin güneyindeki otonom yapılara silah bıraktırmayı zorlayarak, onları tasfiye etmeye çalışıyor.

Fakat PKK-YPG’nin kendisini lağvetmesi ve Şam’ın otoritesini tanımasına karşı Washington kaynaklı bir direnç söz konusu.

ANKARA VE WASHINGTON’UN HAMLELERİ

Ankara bu konuda kararlı ve PKK-YPG’nin silah bırakmaması durumunda askeri harekat yapacağını ilan etti. Türkiye’nin acele etmeyip kontrollü bir süreç izlemesinin ana nedeni; önceliğin, ABD’nin ikna edilmesi olması. Biden ekibi görevi bırakmaya az bir süre kalmasına rağmen terör örgütü koruyuculuğunda hız kesmiyor. Ana direnç merkezi Savunma Bakanlığı Pentagon…

Pentagon, 8 Aralık’ta Esad’ın devrilmesinden sonra, özellikle de Ankara’nın söz konusu hazırlıklarını yoğunlaştırmasına odaklandı. Israrlı olarak “IŞİD tehdidi, Suriye için güncelliğini koruyor” mesajlarını paylaştı. Ayrıca PKK-YPG’nin, IŞİD’e karşı ABD’nin güvenilir müttefiki olduğu vurgusu tekrarlandı. Ankara ise bu mesajlara “IŞİD’i, PKK için bahane olarak kullanma" diyerek yanıt verdi.

SURİYE İSTİHBARATI AÇIKLADI

Tam bu sırada Suriye’nin başkenti Şam’dan IŞİD’in saldırı hazırlığı haberi geldi. Örgütün uyuyan bir hücresi uyandırıldı. Suriye haber ajansı SANA, bugün Genel İstihbarat Başkanlığının bilgilendirmesini paylaştı. Şam’ın Seyde Zeynep İlçesi’nde, IŞİD militanlarının bombalı bir saldırı hazırlığı yaparken yakalandıkları duyuruldu.

BİR ANDA IŞİD OPERASYONLARINA HIZ VERDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 20 Aralık 2024’te IŞİD lideri Ebu Yusuf'u, Suriye'de düzenledikleri bir operasyonda öldürdüklerini duyurdu. CENTCOM'a göre saldırıda bir IŞİD mensubu daha öldürüldü.

BASS’TAN KARIŞIK MESAJLAR

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı John Bass, bu haftaki Ankara ziyaretinin ardından kafa karıştıran ifadeler kullandı. Ankara’nın güvenlik kaygılarını anladıklarını belirten Bass, "PKK da dahil olmak üzere yabancı terörist unsurların zaman zaman Suriye'deki durumu istismar ettiğini" kaydetti. Bu durumun başta Türkiye olmak üzere, Suriye'nin komşuları için bir tehdit oluşturmaması gerektiğini belirtti. PKK ile ilişkilerinin IŞİD’e karşı mücadele kapsamında olduğunu tekrar etti/odatv