Tahran Erdoğan'a Zarif'in sözünü hatırlattı: "Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etmeyin"

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İran’dan üst düzey bir tepki daha geldi. İran Hükümet Sözcüsü Bager Nikbaht, İran medyasında kendisi ve ailesi ile ilgili çıkan haberler konusunda İran Cumhurbaşkanını uyardım diyen Erdoğan’ı dürüst olmamakla suçladı. Nikbaht, söz konusu görüşmede tehdit veya uyarı dili kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İran Hükümet sözcüsü Bager Nikbaht, Cumurbaşkanı Erdoğan’ın "İran Devlet Başkanına 'bak siz çok büyük bir yanlışın içindesiniz" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Hükümet Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yönelik son sözlerine tepki göstererek, Erdoğan'ın dürüst olmayan sözleri tartışmaya açık olduğunu söyledi.

Nikbaht, Cumhurbaşkanı Ruhani'yi arayan Türkiye Cumhurbaşkanı, ailesi hakkında İran medyasındaki haberlere yönelikeleştirilşerini dile getirdiğini, buna karşın Ruhani'nin cevabı da medyada herkes için haberler çıktığı dolaysıyla kendisini sabırlı olmaya davet ettiğini ve dışında bir konuşmanın geçmediğini ifade etti.

Erdoğan’ın danışmanlarını eleştiren İran hükümet sözcüsü, “Sayın Erdoğan'ın danışmanlarının ona verdikleri bilgileri sorgulamak gerekiyor” dedi.

Bager Nikbaht, Türkiye'nin bugün başta Suriye olmak üzere Irak ve Rusya ile de sorun yaşadığını ve bu sorunlara İran'ın da eklenmek istendiğini belirtti.

Nikbaht’ın, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Nükleer müzakereler sırasında ABD heyetine söylediği "Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etmeyin" sözünü hatırlatarak biz Türkiye'den daha büyük ülkeleri bu şekilde uyardık demesi dikkatlerden kaçmadı.

Yakup Aslan / İran