İran’dan Trump’ın görüşme açıklamasına net yalanlama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ile müzakere talebinde bulundukları” yönündeki açıklamalarını kesin bir dille yalanladı.

Bekai, “Tarafımızdan Amerikan yönetimine herhangi bir görüşme talebi iletilmedi” dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran ile müzakereler için tarih belirlendiğini ve İran’ın barış görüşmelerine sıcak baktığını ifade etmişti.

Ancak İran bu iddiaları reddederek, resmi bir görüşme talebinde bulunmadıklarını açıkladı.