İsrail, Afrika’daki nüfuzunu artırıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yahudi Haberleri Sendikası'nın (JNS) bildirdiğine göre, altı Afrika ülkesi “İsrail yanlısı” parlamento grupları kurarak, bölgedeki “jeopolitik değişimler” ışığında İsrail ile diplomatik, ekonomik ve inanç temelli bağlarını güçlendirdi.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Afrika’yı “stratejik ve değer temelli bir ortak” olarak gördüklerini ve tarım, sağlık ve istihdam alanlarında iş birliğini derinleştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeni kurulan parlamento grupları Etiyopya, Fildişi Sahili, Lesotho, Seyşeller, Gabon ve Gine Konakri’de faaliyet gösterecek.

Washington merkezli “İsrail Müttefikleri Vakfı” Afrika Direktörü Bishop Dennis Nthumbi, Afrika’daki bu “çeşitliliğin” bölgesel diplomasiye “katkı” sunduğunu ve Afrika’nın artık “İran’dan gelen tehdit ve korkulardan” bağımsız olarak kendini ifade edebildiğini öne sürdü.

Gine Konakri ve Lesotho’dan milletvekilleri, ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini “derinleştirme” ve hatta büyükelçilik açma niyetlerini dile getirdi.

JNS’ye göre, yaklaşık 600 milyon Hristiyan’ın yaşadığı Afrika kıtası, Birleşmiş Milletler’deki 54 oy hakkıyla da İsrail için “stratejik bir öneme” sahip.

JNS, geçen yıl Afrika Birliği’nde İsrail’in gözlemci statüsünün kaldırma girişiminin “Afrika’daki müttefikleri” sayesinde engellendiğini belirtti.

İsrail Müttefikleri Vakfı Başkanı Josh Reinstein, yeni kurulmuş bu altı parlamento grubunun “sadece diplomatik bir adım değil, ortak dini değerler ve barış için ileriye dönük bir vizyonun göstergesi” olduğunu iddia etti.