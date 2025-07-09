Rus Rektör: Dünya, İran’ın Benzersiz Silahlarının Etkinliğini Gördü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Litvinenko bu açıklamaları, İmam Hüseyin Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Hassani Ahangar’a gönderdiği ve Salı günü IRNA’nın Moskova ofisine ulaşan mektubunda dile getirdi.

"Sivillere Yönelik Saldırılar Uluslararası Hukukun İhlalidir"

St. Petersburg Maden Üniversitesi Rektörü, İsrail’in son saldırılarında İranlı bilim insanlarının, aile üyelerinin ve sivil vatandaşların öldürülmesini, her insanın yaşama hakkına yönelik ciddi bir ihlal ve uluslararası insani hukukun açık bir çiğnenmesi olarak tanımlayarak, bu eylemlerin dünya çapında kınanması gerektiğini belirtti.

"Dünya Çok Kutuplu Bir Düzene Geçiyor"

Litvinenko, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırgan tutumunun ardında, dünyanın tek kutuplu düzenden çok merkezli bir yapıya evrilmesi olduğunu vurguladı. Ona göre, liberalizmin tüm insanlık yaşamında kriz yaşadığı bir dönemdeyiz ve bu durum medeniyetimizi kültürel, ideolojik, bilimsel ve ekonomik çıkmazlara sürükleyerek varoluşsal tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır.

Litvinenko şunları ekledi: "Uluslararası düzen son yıllarda köklü bir değişime uğradı. Yeni bir bölgesel düzenin dönemi başladı. Bu süreçte, liberal ideoloji çöküş, yozlaşma ve ölüm belirtileri göstermekte; ahlaki çöküntü, aile kurumunun yıkımı, azınlık diktatörlüğü, doğum oranlarının düşmesi, satanizmin açıkça yayılması ve bilimin ideolojik amaçlarla kötüye kullanımı gibi olgular yayılmaktadır."

"İran’a Yapılan Saldırı Nedensizdi"

Litvinenko, ABD’nin İran’daki bazı nükleer teknoloji merkezlerini hiçbir haklı gerekçe olmadan bombaladığını ifade ederek, bu eylemin yalnızca eski gücünü sergilemek amacı taşıdığını belirtti. Ona göre, bugün dünyada ulusların egemenliğini yok etme, meşru hükümetleri devirme ve silahlı çatışmaları körükleme yönünde bilinçli girişimler yapılmakta ve küresel bir nükleer savaş tehdidi artık soyut bir korku değil, somut bir gerçeklik haline gelmiştir.

"İran, Ulusal Egemenliğin Savunucusu"

Litvinenko, İran’ı geleneksel değerlere dayanan bir ülke olarak tanımlayarak, anti-liberal küresel dönüşümde ve Batı karşısındaki mücadelede ulusal egemenliği savunan öncü ülkelerden biri olarak övdü.

"Dayanışma ve Bilimsel İş Birliği"

Mektubunun sonunda Prof. Litvinenko, İmam Hüseyin Üniversitesi’ne hitaben şu ifadeleri kullandı: "Masum kurbanların ailelerine ve yüce İran halkına, üniversitemizin akademik kadrosu ve personeli adına en derin taziyelerimizi iletmenizi rica ederim. Umarız bu trajedi, halkınızın kendi egemenliğini savunma yolundaki birliğini daha da güçlendirir."

St. Petersburg Maden Üniversitesi ayrıca bu mektubu internet sitesinde yayımlayarak, son haftalarda İran’da çok sayıda tanınmış bilim insanının terör saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Üniversite açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu bilim insanlarının birçoğu, İran’ın önde gelen üniversiteleriyle iş birliğimiz çerçevesinde bizim için tanıdık simalardı."

"Rus uzmanların İran’daki staj dönemleri ve İranlı araştırmacıların St. Petersburg’a yaptıkları bilimsel ziyaretler her zaman yapıcı ve bilimsel içerikli olmuştur."

"Petrol çıkarımı ve işlenmesi, enerji, maden arama gibi alanlarda uluslararası araştırma grupları kurulmuş ve halen başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir."

Son olarak üniversite, iki ülkenin seçkin akademisyenlerinin rehberliğinde yaz okulları düzenlendiğini ve ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ sloganının hem geçmiş hem de mevcut bilimsel iş birliğinin temelini oluşturduğunu belirtti.