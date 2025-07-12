İşte Avrupa demokrasisi! Filistin'i destekleyen grup konser verecek diye hibeyi geri çektiler

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin'i tanımaya dair gösteriş açıklamaları yaparken ülkede Filistin'e karşı düşmanca bir karar alındı. Başkent Paris’in banliyölerinden Saint-Cloud’da ağustos ayında yapılacak rock müzik festivaline belediye tarafından sağlanan fon, Filistin’e desteği ile öne çıkan İrlandalı müzik grubu Kneecap’in festival programında yer alması nedeniyle geri alındı.

Le Parisien'in haberine göre, 20-24 Ağustos tarihleri arasında Saint-Cloud'da düzenlenecek Rock en Seine müzik festivali siyasi tartışmalarla gündeme geldi.

HİBEYİ GERİ ALDILAR SİYASİ FAALİYET DEYİP KÜÇÜMSEDİLER

Saint-Cloud Belediye Meclisi 3 Temmuz'da aldığı karar ile Filistin'e desteği ile adından söz ettiren Kneecap müzik grubunun festival programına dahil edilmesine tepki göstererek festival için sağladığı 40 bin avroluk hibeyi geri çekti.

Saint-Cloud Belediye Başkanı Eric Berdoati, son belediye meclisi toplantısında hibenin geri çekilmesi kararını "Biz kültürel faaliyetleri sübvanse ediyoruz, siyasi faaliyetleri değil." sözleri ile savundu.

Öte yandan hibenin kesilmesine tepki gösteren yerel muhalifler, Belediye Başkanı Berdoati'nin "muhafazakar seçmen kitlesinin talebine boyun eğdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Hibenin geri çekilme kararı, festival organizatörlerinin programın nihai halini duyurmasının açıklandı.