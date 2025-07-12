  1. Ana Sayfa
Tahir-ul Kadri: “Ehlibeyt’i sevenler asla sapmaz”

12 Temmuz 2025 - 17:15
News ID: 1707089
Pakistan’ın önde gelen İslami düşünürlerinden ve Minhacü’l Kur’an Hareketi’nin kurucusu Dr. Muhammed Tahir-ul Kadri, Kur’an-ı Kerim ve Ehlibeyt’e derin bir sevgiyle bağlı olanların hiçbir zaman sapkınlığa düşmeyeceğini vurguladı. Kadri, bu sözün doğrudan Hz. Muhammed’in (s.a.v) ümmetine verdiği bir garanti olduğunu söyledi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  Minhacü’l Kur’an Hareketi’nin kurucusu ve başkanı Dr. Muhammed Tahir-ul Kadri, yaptığı son açıklamada İslam ümmetine önemli mesajlar verdi. Kadri, “Kalpten gelen bir sevgiyle Kur’an’a ve Ehlibeyt’e bağlananlar, hiçbir zaman sapıklığa düşmez. Bu, bizzat Peygamber Efendimizin (s.a.a) ümmetine verdiği ilahi bir güvencedir” dedi.

Dr. Kadri, Hz. Muhammed’in (s.a.a) “Ben size iki emanet bırakıyorum: Allah’ın Kitabı (Kur’an) ve Ehlibeytim. Onlara sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız” hadisini hatırlatarak, bu iki kaynağın İslam’ın asli rehberleri olduğunu belirtti.

Tahir-ul Kadri ayrıca şunları söyledi: “Peygamberimiz (s.a.a) hayatı boyunca ümmetten hiçbir şey talep etmedi. Aksine, insanlara rahmetin ve hidayetin incilerini sundu, secdelerinde ümmetin kurtuluşu için ağladı. Ama tek bir şey istedi: Kur’an’a ve Ehlibeyt’ine sahip çıkmamız.”

Kadri, Ehlibeyt sevgisinin sadece bir bağlılık değil, aynı zamanda manevi bir kurtuluş vesilesi olduğunu belirtti. “Kim Ehlibeyt’i severse, hayatı bereketli olur. Ama kim onlara düşmanlık ederse, hem dünyada hem de ahirette huzur bulamaz” dedi.

Ünlü İslam alimi ayrıca Taberani’den aktarılan bir hadise de dikkat çekti: “Peygamberimiz şöyle buyurdu: ‘Kur’an ve Ehlibeyt’in önüne geçmeyin; helâk olursunuz. Onlara akıl öğretmeye kalkmayın; onlar sizden daha bilgilidir.’”

Son olarak Kadri, Ehlibeyt düşmanlığına bahane uyduranları uyardı: “Yezid’i aklamaya çalışanlar, nefsin tuzağına düşmemelidir. Aksi halde kıyamet gününde yüzleri kararmış şekilde Peygamberin huzuruna çıkacaklardır.”

