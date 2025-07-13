İran: Rusya’nın uranyum teklifine dair iddialar asılsız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran, uranyumu kendi topraklarında zenginleştirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. El-Meyadin’e konuşan diplomatik kaynaklar, Rusya’nın da İran’ın nükleer programına ilişkin olarak aynı tutumu benimsediğini ifade etti.

Dolaşıma giren bazı haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan diplomatik kaynaklar, İran’ın topraklarında uranyum zenginleştirmeyi durdurmasına yönelik Rusya’dan herhangi bir teklif almadığını belirtti.

Kaynaklar, İran’ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme hakkına ilişkin olarak Rusya’nın tutumunun, iki ülke arasında süren mevcut görüşmelere rağmen değişmediğini vurguladı. Ayrıca, İsrail’in saldırganlığından önce, Rusya’nın Tahran ile Washington arasında yürütülen müzakerelerde, zenginleştirilmiş uranyumun Rusya topraklarına taşınmasını öngören bir teklifi desteklediği bilgisi paylaşıldı.

Kaynakların aktardığına göre, bu teklif, İran’da yüzde 3,67 oranının üzerindeki seviyelerde zenginleştirilen uranyumun Rusya’ya taşınmasını içeriyordu ve o dönemde bir anlaşmaya varılması çabalarının parçası olarak gündeme getirilmişti.

Ancak kaynaklar, İran’ın, kendi topraklarında barışçıl bir nükleer program çerçevesinde uranyum zenginleştirme hakkını açıkça güvence altına almayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini vurguladı.

Bu açıklamalar, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının, taraflar arasında süregelen nükleer anlaşma görüşmelerini sekteye uğratmasının ardından, İran’ın nükleer program konusunda hâlâ diplomatik yollara açık olduğu yönündeki mesajlarının hemen sonrasında geldi.