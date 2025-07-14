İsrail: Gazze’deki çatışmalar yeni bir felaket boyutunda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasında Pazartesi günü yayımlanan haberlere göre, Gazze Şeridi’nde bir İsrail askeri aracının tanksavar füzesiyle hedef alınması sonucu en az iki İsrail askeri öldü, iki asker ise ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde özellikle Gazze kentinin doğu kesiminde saatlerdir süren “zorlu ve karmaşık çatışmalar” yaşandığını kabul ederek, durumun “yeni bir felaket” boyutuna ulaştığını bildirdi.

Olayın ardından İsrail hava kuvvetlerinin bölgedeki askerleri tahliye ederek merkez İsrail’deki bir askeri hastaneye naklettiği aktarıldı.

Aynı saatlerde Gazze Şeridi’nin el-Tuffah Mahallesi ve Cibaliya el-Belad bölgesinde Filistinli direnişçilerle şiddetli çatışmalar yaşandığı, bu sırada ek İsrail kayıplarının meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Tahliye operasyonu sırasında İsrail helikopterleri tarafından yoğun duman bombası atıldığı ve ağır topçu bombardımanı yapıldığı bildirildi.

Öte yandan İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi’nin güneyinde düzenlenen bir operasyonda Golani keşif birliğinden bir yüzbaşının öldüğünü doğrulamıştı.