İran Dışişleri Bakanı Kırgız ve Özbek Mevkidaşları ile Görüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran İslam Cumhuriyeti ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları olarak Seyyid Abbas Arakçi ile Jeenbek Kulubayev, bugün Salı günü Çin’de Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında bir araya gelerek görüşme ve istişarelerde bulundular.

Ayrıca Seyyid Abbas Arakçi ile Bahtiyar Saidov, İran İslam Cumhuriyeti ve Özbekistan Dışişleri Bakanları olarak Çin’de görüştü ve bir araya geldi.

Arakçi daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Çin’e varışında bu toplantı hakkında şunları söyledi:

“Şanghay Örgütü giderek dünya sahnesinde daha fazla yer edinmektedir, yani bölgesel bir oluşum olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. Hem ekonomik hem siyasi ve güvenlik boyutlarında çok çeşitli konular gündemdedir.”

Dışişleri bakanı Arakçi sözlerinin devamında şunları da sözlerine ekledi:

“Bu zirvede örgütün ve üye ülkelerin enerji, ticaret ve diğer alanlardaki kalkınma stratejisi nihai hale getirilecek ve güncel uluslararası konular da doğal olarak ele alınacaktır.”