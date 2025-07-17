BAE, Mısır'dan Gazze'nin güneyine su taşıyacak projeyi başlattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yürüttüğü operasyon kapsamında, Mısır'dan Gazze Şeridi'nin güneyine arıtılmış su taşıyacak yeni ve büyük bir insani yardım projesinin başladığını duyurdu.

Proje, Gazze'deki su altyapısının yüzde 80'inden fazlasının yıkıldığı bir dönemde, bölgedeki su krizini hafifletmeyi amaçlıyor.

Deyr el-Bala şehrindeki Sahil Belediyeleri Su İdaresi merkezinde düzenlenen bir konferansta yapılan açıklamaya göre, BAE'nin Mısır tarafında kurduğu arıtma tesisi ile Han Yunus ve Refah bölgeleri arasındaki yerinden edilmiş insanların bulunduğu bölge arasında yeni bir boru hattı inşa edilecek.

600 bin kişiye su temin edilecek

315 mm çapında ve 6,7 kilometre uzunluğundaki yeni boru hattı, bölgede zor şartlar altında yaşayan yaklaşık 600 bin kişiye hizmet verecek.

Proje ile kişi başına günde 15 litre arıtılmış su sağlanması hedefleniyor.

Operasyonun Gazze'deki basın sorumlusu Şerif en-Neyreb, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni su hattı projesi, Gazze'deki susuzluk krizine yönelik sadece acil bir müdahale değil, aynı zamanda BAE'nin Filistin halkını desteklemeye yönelik değişmez yaklaşımının bir uzantısıdır," dedi.

En-Neyreb, bu desteğin özellikle savaşın yol açtığı feci koşullar altında daha da önem kazandığını vurguladı.

En-Neyreb, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAE, su arıtma tesisleri kurmaktan su tankerleri sağlamaya, kuyu açmaktan şebekeleri onarmaya kadar çeşitli sektörlerde Gazze'nin her zaman bir numaralı destekçisi olmuştur. En çok etkilenen bölgelere içme suyu sağlamayı amaçlayan bu hayati proje de bu desteğin bir devamıdır."