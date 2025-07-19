İran’da İsrail’le bağlantılı kişilere operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’ın Loristan Vilayeti Polis Komutanı Tuğgeneral Yahya İlahi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail rejimiyle işbirliği yapmakla suçlanan 87 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan şahısların yargılanmak üzere adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Tuğgeneral İlahi bu kişilerin, İran’a yönelik son saldırılar sırasında yürütülen koordineli istihbarat çalışmaları, güvenlik işbirliği ve kamuoyunun yoğun desteği sayesinde tespit edilerek yakalandığını söyledi.

Gözaltına alınanlara yöneltilen suçlamalar arasında kamuoyunu yanıltmak, sabotaj faaliyetleri, yabancı istihbarat servisleriyle irtibat kurmak ve patlayıcı madde bulundurmak yer alıyor.

İlahi, son gerilim döneminde halkın güvenlik güçlerine katılımında dikkat çekici bir artış yaşandığını ifade etti.

Loristan’daki güvenlik güçlerinin 15 günlük süre içerisinde halktan 16 binden fazla istihbarat niteliğinde ihbar aldığı bildirildi. İlahi, bu sayıyı, vatandaşlarla güvenlik birimleri arasındaki artan güvenin ve işbirliğinin açık bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Bu ayın başlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu, güneydoğudaki Sistan ve Belucistan vilayetinde 50 Mossad işbirlikçisinin yakalandığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz ayın sonunda ise İran güvenlik güçleri, başkent Tahran’da Mossad adına çalıştığı bildirilen bir kişiyi gözaltına almıştı. İranlı yetkililer bu olayı, İslam Cumhuriyeti’ni içeriden istikrarsızlaştırmaya yönelik kapsamlı bir Siyonist planın parçası olarak değerlendirdi.

Polis sözcüsü Said Muntazer el-Mehdi’ye göre söz konusu kişi, İmam Humeyni metro istasyonunda yakalandı. Gözaltı sırasında, şüphelinin drone bağlantılı casusluk faaliyetlerini koordine etmeye çalıştığı bildirildi.