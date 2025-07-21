ABD, Kürdistan Bölgesi'ndeki saldırılardan sonra Irak direnişini tehdit etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eski bir üst düzey ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) hedef alan son İHA saldırılarından Iraklı direniş örgütlerini sorumlu tuttu ve yaşananları "ölümcül, vahim bir hata" olarak nitelendirdi.

Yetkili, sonuçların hem askeri harekâtı hem de yaptırımları içereceğini ve "çok ama çok ağır" olacağını öngördü.

1993-1997 yılları arasında ABD Kara Kuvvetleri Müsteşarı olarak görev yapan Joe R. Reeder, pazar günü Kurdistan24'e verdiği mülakatta, faillerin Amerika'dan güçlü ve kararlı bir tepki beklemesi gerektiğini ifade etti.

Reeder, "Saldırıları düzenleyen teröristler, ki onlar teröristtir, karşılık vereceğimizi anlamalı. Bence teröristler ölümcül bir hata yaptı," dedi.

Yaptırımlar Bağdat'a uzanabilir

Reeder, ayrıca Bağdat'taki hükümet yetkililerine kadar uzanabilecek ciddi yaptırımlar uygulanacağı tehdidinde bulundu.

Reeder, saldırılarla ilgili herhangi bir soruşturmanın güvenilir olması için Kürtlerin de katılımının zorunlu olduğunu vurguladı.