Yemen başmüftüsünden Gazze için cihat çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal güçlerinin Gazze’ye yönelik soykırım kampanyası sürerken, Yemen’in Başmüftüsü Şeyh Şemseddin Şerefeddin, İslam dünyasındaki âlimlere güçlü bir çağrıda bulunarak, Filistin halkına aktif destek vermenin ahlaki ve dini bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Şerefeddin pazar günü başkent Sanaa’da yaptığı açıklamalarda, “Gazze Şeridi’nde mustarip ve açlık çeken insanlara yardım etmek ve cihat çağrısı yapmak, ümmetin âlimlerinin sorumluluğudur.” diyerek, kitlesel acılara karşı sessiz kalmanın artık kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Gazze’de yaşananlara karşı sessiz kalan ümmetin âlimleri, Allah’a ve Resul’üne ihanet edenlerdendir.” diyen Başmüftü, Batı’nın baskısından Allah’ın hesabından daha çok korkanları eleştirdi.

Şerefeddin şöyle devam etti: “Siyonist saldırganlık ve Amerikan hegemonyası, ancak âlimler korku bariyerini kırıp sorumluluklarının gereğini yerine getirirse durdurulabilir. Yahudilerin ve Amerika’nın umutsuzluğu, âlimlerin görevlerini yerine getirmesi olmadan yeterli değildir.”

Yemen’in kararlılığı

Şerefeddin, Yemen’in tavrının ilkeli bir direnişe dayandığını vurgulayarak, “Bilge liderlik altında halkımız bugün dinsiz Batı'nın ülkelerine karşı duruyor.” dedi.

Filistin mücadelesine verilen desteğin ahlaki ve dini bir yükümlülük olduğunu belirten Başmüftü, Yemenlilerin Gazze’deki kardeşlerine olan sorumlulukları gereği “Aksa Tufanı” operasyonunu desteklediklerini ifade etti.

Gazze halkının direnişini öven Şerefeddin, onları “ümmetin zaferinin meşalesi” olarak nitelendirdi ve Yemen’in direnişteki rolünü sürdüreceğini vurguladı. Yemen halkına, halk seferberliğini ve askeri desteği artırma çağrısında bulundu.

“Halkımız ayağa kalkmalı, Gazze’yi desteklemeli ve savaş için üretimi yoğunlaştırmalıdır… Gazze halkının yaşadığı acıya karşılık olarak askeri operasyonları artırmak bizim görevimizdir.” diyen Şerefeddin, sözlerini böyle tamamladı.