İran’ın İsrail Rejiminin Suçlarına İlişkin Resmî ve Belgelendirilmiş Raporu BM Güvenlik Konseyi'nde Kayda Geçirildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’ın BM Daimî Temsilciliği, BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği söz konusu mektupta, siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarının yol açtığı ağır insanî kayıplar ve geniş çaplı yıkıma dikkat çekerek bu açık saldırının faillerinin uluslararası hukuki sorumluluğuna vurgu yaptı.

Mektuba eklenen rapora göre, İsrail rejiminin İran’a yönelik hava, füze ve İHA saldırıları sonucunda 1100 masum sivil, 132 kadın ve 45 çocuk dahil olmak üzere şehit olmuş, 5750’den fazla kişi de yaralanmıştır.

Bu suçlar, İsrail rejiminin ABD ve bazı Batılı ülkeler tarafından sağlanan geniş çaplı askerî, istihbarî ve siyasî destekle; sivil yerleşim alanlarını, hayati altyapıları, hastaneleri, medya kuruluşlarını, barışçıl nükleer tesisleri ve İranlı aileleri kasten hedef almasıyla gerçekleşmiştir.