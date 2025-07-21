ABD Neden Filistin'deki Tarihi Gerçekleri Değiştirmeye Çalışıyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu adım, işgal altındaki Filistin topraklarında ABD büyükelçiliği yapmış olan aşırı sağcı Mike Huckabee’nin çabaları ve yaklaşımı sonucunda atılmıştır. Huckabee, uluslararası hukuka aykırı biçimde Batı Şeria üzerindeki Siyonist rejimin egemenliğini savunmakta ve 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, “İsrail’in Yehuda ve Şomron üzerindeki hak iddiası, ABD’nin Manhattan üzerindeki hak iddiasından daha güçlüdür” ifadelerini kullanmıştı.

İlk olarak yaklaşık bir buçuk ay önce Arkansas eyaleti, Batı Şeria yerine Yehuda ve Şomron isminin resmi belgelerde kullanılması zorunluluğunu getiren yasayı kabul etti. Ardından Utah, Tennessee, Alabama, Louisiana, Idaho, Iowa ve Oklahoma eyaletleri de bu girişime katıldı. Bu karar, bu eyaletlerin temsilcileri ile Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimcilerin konsey başkanı Yossi Dagan arasında yapılan görüşmelerin ardından alındı. Söz konusu yasa, Trump yönetimini İsrail rejiminin bu topraklar üzerindeki egemenliğini tanımaya yönlendirmek amacıyla hazırlandı.

Bu girişim, Kongre’de Yehuda ve Şomron Lobi Grubu tarafından, milletvekili Claudia Tenney ve Yossi Dagan’ın ortak inisiyatifiyle hazırlanan bir eyalet tasarısının devamı niteliğindedir. Bugüne kadar 20’den fazla Kongre üyesi bu tasarıya destek vermiştir. Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast da artık sadece “Yehuda ve Şomron” adını kullanacaklarını açıkladı.

Bu gelişmeler, ABD’nin siyasi yapısındaki Siyonist lobinin etkisini ve gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Orta Doğu’ya yönelik dış politikanın şekillenmesinde bu lobinin etkisi inkâr edilemez düzeydedir ve ABD’nin İsrail yanlısı tutumunun başlıca nedeni olarak görülmektedir.