İsrail ordusunun Filistin direnişi karşısındaki kayıpları artıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal ordusu, Filistin direnişinin işgal güçlerine ağır kayıplar verdirmeye devam ettiği bir dönemde, askerlerinden birinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, salı sabahı yaptığı açıklamada, 5. Tümen’e bağlı 7020. Tabur’da görev yapan ve Askalan’dan gelen 36 yaşındaki yedek Astsubay Vladimir Loza’nın, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentindeki çatışmalarda öldüğünü bildirdi.

İlk tespitlere göre, Loza’nın, Refah’taki operasyonlar sırasında bir binanın çökmesi sonucu öldüğü belirtildi. Ordunun açıklamasına göre, çökmenin, önceden yerleştirilmiş patlayıcı bir düzeneğin infilak etmesi sonucu meydana geldiğinden şüpheleniliyor.

Pazartesi günü ise İsrail medyası, Gazze Şeridi içinde yaşanan “zor bir güvenlik olayı” sırasında bir askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını bildirmişti.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun 21 Temmuz tarihli haberine göre, Gazze’ye yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 18 bin 500’den fazla İsrail askeri yaralandı. Yaralıların önemli bir kısmının fiziksel travmaların yanı sıra ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı bildirildi.

Haberde, 12 bin 500’den fazla askerin fiziksel olarak yaralandığı, 10.000’den fazlasının ise travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Bu veriler, çatışmaların şiddetini ve İsrail işgal güçleri içinde yaşanan ciddi ruh sağlığı krizini gözler önüne seriyor.

Yaralanmaların detaylı dağılımına göre, fiziksel yaraların %33’ü uzuvlarda, %13’ü baş, göz ve kulak bölgelerinde, %7’si ise omurga, boyun ya da sırt bölgelerinde meydana geldi. Bu tablo, yoğun kentsel çatışmalar ve sık patlama etkilerine maruz kalma ile örtüşen bir yaralanma profiline işaret ediyor.

Veriler ayrıca, yaralananların %65’ini yedek askerlerin oluşturduğunu; bunu sırasıyla düzenli ordu mensupları (%18), polis ve güvenlik birimleri (%10), sürekli görevdeki askerler (%7) ve kadın askerlerin ise tüm yaralılar içinde %7’lik bir oranla yer aldığını ortaya koydu.