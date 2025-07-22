Times of Israel: İsrail ordusu çok cepheli savaşa hazırlanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’in haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze’de süren çatışmalar ve ülke sınırlarında yükselen tansiyonun ortasında, ordunun “karmaşık ve zorlu” bir güvenlik ortamına karşı çok cepheli ve uzun süreli bir harekata hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Habere göre, Zamir dün, neredeyse iki yıldır ilk kez düzenlenen çok cepheli bir durum değerlendirme toplantısında üst düzey generallerle birlikte operasyonel, istihbari ve stratejik durumu ele aldı.

Zamir, “İsrail ordusu, her cephede ve sınırlarımız boyunca gerekli savunmayı sürdürürken aynı zamanda çok sayıda arenada saldırı kapasitesine sahip olmalı” dedi. Hava üstünlüğünün korunmasına ve istihbarat çabalarının ilerletilmesine devam edeceklerini ifade etti.

Gazze’deki savaşı “İsrail ordusunun karşı karşıya kaldığı en karmaşık çatışmalardan biri” olarak niteleyen Zamir, ordunun bu süreçteki başarılarını övdü ancak yaşanan asker kayıplarının “ağır bedeline” de dikkat çekti.

Batı Şeria’da süren operasyonların, Lübnan’daki Hizbullah’a karşı faaliyetlerin ve Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırıların da devam etmesi “gerektiğini” vurgulayan Zamir, “İran ve ekseni hâlâ hedefimizde. İran’a karşı yürütülen kampanya henüz sona ermedi.” ifadelerini kullandı.

Times of Israel, Zamir’in 2026 yılını hazırlıkların güçlendirilmesi, kabiliyetlerin yeniden inşası ve operasyonel fırsatların değerlendirilmesi yılı olarak tanımladığını aktardı.