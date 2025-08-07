ABD, Rusya’nın Nükleer Üslerine Yakın Bölgeye Nükleer Keşif Uçağı Gönderdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Newsweek dergisinin aktardığına göre, uçuş verileri, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait WC-135R tipi bir keşif uçağının, Rusya’nın kuzeybatısında yer alan nükleer tesislerin yakınında uçuş gerçekleştirdiğini gösteriyor.

İRNA haber ajansına göre, Flight Radar 24 adlı uçuş takip sitesinin verileri şu rotayı göstermektedir:

WC-135R uçağı, İngiltere'nin doğusundaki Mildenhall Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’nden kalkış yaptı.Uçak daha sonra Norveç’in batı sahili boyunca kuzeye doğru ilerledi.

Bu özel uçak, atmosferde gerçekleştirilen nükleer patlamaları izlemek amacıyla donatılmıştır ve ABD’nin nükleer gözetleme kapasitesinin önemli bir parçasıdır.Öte yandan, son haftalarda Rus yetkililer, Moskova'nın artık orta ve kısa menzilli nükleer ve konvansiyonel füze sistemlerine getirilen eski sınırlamalara bağlı kalmayacağını açıkça ifade etmişti.