Venezuela: ABD'nin tehditleri çaresizliğinin göstergesidir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela hükümeti, ABD’nin ülkeye yönelik son "tehdit ve iftiralarını" Beyaz Saray’ın "çaresizliğinin" bir işareti olarak nitelendirdi ve Washington’un Venezuela halkını teslim almaya gücünün yetmeyeceğini vurguladı.

Çarşamba günü yayımlanan Venezuela hükümeti bildirisinde şu ifadeler yer aldı: "Venezuela, ABD hükümetinin çaresizliğini açıkça gözlemlemektedir. Ülkemize karşı tehdit ve iftiralara başvurması bunun kanıtıdır. Washington’un Venezuela’yı uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlaması, ABD'nin bölgedeki politikalarının itibarsızlığını ve başarısızlığını ortaya koymaktadır."