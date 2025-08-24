Jalali: İran’ın Ateş Gücü, İsrail’i Ateşkese Zorladı / Kanada: İsrail İşgalci Bir Devlettir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hazar Medya Forumu'nun 10.'su, "Hazar Tarihi: Geçmişten Geleceğe" ana başlığıyla Cumartesi günü Rusya’nın Astrahan şehrinde düzenlendi. Pars Today'e göre, İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan temsilciler bu toplantıya katıldılar. İran Büyükelçisi Kazem Jalali, Hazar Medya Forumu 2025 genel oturumunda, "Hikâyeler Savaşı ve Gerçeklerin Çarpıtılması" konusuna değindi. Jalali, Amerika ile görüşmeler devam ederken, İran’ın Siyonist rejim tarafından vahşi bir saldırıya uğradığını belirtti. Jalali, şunları ekledi: "Onların asıl amacı İran İslam Cumhuriyeti’ni devirmekti, ancak Devrim Liderinin sağduyusu ve hızla askerî yapıların yeniden inşası sayesinde, 17 saat içinde İran’ın sert yanıtı başladı." Jalali, İran’ın ateş gücünün Siyonist rejimi ateşkese zorladığını vurguladı. Ayrıca, Rusya Federasyonu’nun Siyonist rejim ve Amerika'nın İran’a yönelik saldırılarına karşı gösterdiği destek ve tutumundan teşekkür etti.

---

Ulyanov: Avrupa'nın Snapback Çıkışı İçin Bir Stratejisi Yok

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın İran'a karşı eski yaptırımları yeniden başlatmak için Snapback mekanizmasını devreye sokmayı tehdit ettiklerini ancak bunun için bir çıkış stratejilerinin bulunmadığını söyledi.

---

Gazze'de Bir Filistinli Gazeteci Şehit Oldu

Filistin Gazeteciler Birliği, "Khaled al-Madhoun" adlı Filistinli fotoğrafçı ve gazetecinin, işgalcilerin Gazze’nin kuzeyine yaptığı saldırı sonucunda şehit olduğunu açıkladı. Bu, son iki hafta içinde İsrail ordusu tarafından şehit edilen yedinci gazeteci oldu. Verilen bilgilere göre, son saldırılardan bu yana İsrail ordusu defalarca Filistinli gazetecilere doğrudan saldırılar düzenledi ve şu ana kadar 240 gazeteci şehit oldu. Bu saldırıların amacı, gerçeklerin duyulmasını engellemek ve İsrail’in suçlarını örtbas etmektir.

---

Kanada: İsrail İşgalcidir

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı "Randeep Sarai", İsrail rejimini "işgalci güç" olarak nitelendirerek, Gazze’deki savaşın derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı. Sarai, Cumartesi günü Kanada hükümetinin web sitesinde yayımladığı açıklamada, "Kanada, Gazze’deki korkunç ve kötüleşen durumu ve açlık nedeniyle sivil ölümlerinin, özellikle de çocukların artmasını derinden endişeyle izliyor," dedi.

---

Kuzey Kore 2 Yeni Füze Test Etti

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong Un’un denetiminde 2 yeni hava savunma füzesi testi yapıldığını bildirdi. Testlerin Cumartesi günü gerçekleştirildiği belirtiliyor.

---

Gazze’de Yeni Direniş Operasyonu; Bir İsrailli Asker Öldü, Birkaç Kişi Yaralandı

İsrail kaynaklarına göre, Gazze’nin güneyinde direnişçiler tarafından gerçekleştirilen yeni bir operasyon sonucu en az bir İsrailli asker öldü, birkaç kişi de yaralandı. İsrail'in "Hadar Şalom" adlı haber sitesi, Gazze’nin Han Yunus bölgesinde İsrail ordusu için "zor bir güvenlik olayı" yaşandığını ve bir askerin öldüğünü, diğerlerinin ise yaralandığını bildirdi.

---

Erdoğan’ın Eşi: Gazze Çocukları da Ukraynalı Çocuklar Gibi Mutluluğu Hak Ediyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, resmi bir mektup ile Melania Trump’tan, Ukrayna'daki insani krizle ilgili gösterdiği duyarlılığı, Gazze ve Filistinli çocuklar için de göstermesini istedi. Erdoğan, "Gülüşleri söndürülen çocuklar sadece Ukrayna’dakiler değil, Filistinli çocuklar da aynı mutluluk, özgürlük ve onurlu bir gelecek hakkına sahiptir," dedi.

---

Japonya ve Güney Kore Liderleri, İki Taraflı İlişkileri Güçlendirme Kararına Vardı

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Cumartesi günü Tokyo'da gerçekleştirdikleri görüşmelerde, her iki ülke için "zorlu bir ortam" olmasına rağmen, iki taraflı ilişkileri ve işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardılar.