İran'ın Afrika'daki Ticaret Atılımı: Üç Ayda %85 İhracat Artışı / Mısır: İsrail Ateşkese İnanmıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ticaret Geliştirme Kurumu Afrika Ofisi Başkanı Mohammadreza Safari, 1404 yılının ilk üç ayında İran’ın Afrika ülkelerine 260 milyon dolar ihracat yaptığını ve bu ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre %85 arttığını belirtti. Pars Today'e göre, Safari şöyle devam etti: "Bu ihracat artışı, İranlı tüccarların Afrika pazarının potansiyelini anladıklarını ve bu kıta ile ticari işbirliğini geliştirmek için sürekli çaba harcadıklarını gösteriyor."

Mısır: İsrail Ateşkese İnanmıyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail rejiminin ateşkes sağlanması için arabulucuların çabalarına kayıtsız kaldığını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada, Mısır'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bazı şehirleri işgal etme ve yeniden ele geçirme çabalarını büyük bir endişeyle izlediği ifade ediliyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İşgalci İsrail'in bu eylemi, Filistin topraklarını yasa dışı bir şekilde daha da işgal etme çabası olup, uluslararası ve insani hukuka aykırıdır." Devamında şu ifadeler yer aldı: "Mısır, İsrail rejiminin Filistin topraklarındaki gerilim yaratıcı politikalarını, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki sivillere yönelik organize suçları ve Filistin halkını kendi topraklarından sürme çabalarını şiddetle kınamaktadır. Bu eylemler, durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır." Açıklamada ayrıca, bu eylemlerin, İsrail rejiminin arabulucuların çabalarına ve Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderilmesi ile tutukluların serbest bırakılmasını içeren ateşkes planına tamamen kayıtsız kaldığını gösterdiği belirtildi.