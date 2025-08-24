İran’ın Teknolojik Yanıtı: Dijital Çağda Elektromanyetik Kirliliğe Karşı Nano Çözüm | Küresel Şekil, Zorlu Ortamlarda Yeni Robotun Dayanıklılık Sırrı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rafsancan Veli Asr Üniversitesi, Sircan Teknik Üniversitesi ve Fransa’daki uluslararası ortakları, çok bileşenli nano yapılı aerojeller tasarlayarak mikrodalga dalgaları için ultra geniş bantlı emiciler üretmeyi başardı. Parstoday’in Mehr Haber Ajansı’na dayandırdığı haberine göre, bu nanoteknoloji yakın gelecekte telekomünikasyon ağlarının kalitesini artırmak, elektronik cihazların güvenliğini ve dayanıklılığını yükseltmek, yüksek hızlı internetin performansını geliştirmek ve hassas sanayi cihazlarını korumak için kullanılabilir. Elektromanyetik kirlilik, dijital çağın önemli sorunlarından biridir; çevremizde bulunan dalgalar zaman zaman hassas cihazların işleyişini bozabilmektedir.

Küresel Şekil, Zorlu Ortamlarda Yeni Robotun Dayanıklılık Sırrı

TechExplore web sitesinin haberine göre, Texas Üniversitesi’nden bilim insanları, erişilmesi zor alanlarda hareket edebilen ve devrilmeyen küresel bir robot geliştiriyor. Bu robot, Ay kraterlerinin derinliklerinden engebeli arazilere kadar ulaşabiliyor.

Robotun en dikkat çekici özelliği küresel şeklidir; bu sayede yön fark etmeksizin hareket edebiliyor ve zorlu yüzeylerden, dik yamaçlardan, hatta sudan karaya geçebiliyor. Bu robot, diğer robotların ulaşamadığı yerlere gidebiliyor. Nasıl yere düşerse düşsün, her zaman hareket edebiliyor.