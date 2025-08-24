İsrail ordusunda bir “kazayla” ölüm daha

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Cumartesi akşamı yaptığı açıklamada, Meitar’dan 20 yaşındaki Teğmen Ori Gerlic’in Gazze Şeridi’nin güneyinde meydana gelen bir “operasyon kazasında” öldü.

Habere göre, Kefir Tugayı’nın Shimshon Taburu’nda (92) takım komutanı olarak görev yapan Gerlic, bir operasyon sırasında İsrail ordusuna ait patlayıcının “istem dışı infilak etmesi” sonucu öldü.

İsrail ordusunun yaptığı ilk incelemeye göre, subay, Han Yunus’ta bazı yapıları yıkma çalışmaları sırasında, nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde infilak eden İsrail patlayıcısı nedeniyle hayatını kaybetti. Ordu, patlayıcının neden erken infilak ettiğini araştırdığını bildirdi.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamayla, Gazze savaşı boyunca 899 askerinin öldüğünü, 6 binden fazlasının ise yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 925’inin ağır olduğu, ölümlerin 455’inin kara harekâtında meydana geldiği, ayrıca dost ateşi ve operasyonel kazalarda da 78 askerin öldüğü bildirildi.