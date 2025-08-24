Hizbullah'tan Lübnan hükümetine: Bu kadar kolay mı teslim oluyorsunuz?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Meclisindeki Direnişe Vefa İttifakı üyesi Milletvekili Hüseyin Hac Hasan, "bölgenin geleceğinde zayıflara yer olmadığını" söyledi.

Hac Hasan, Lübnan hükümetini, esir takası pazarlığı yapmadan İsrailli bir tutukluyu serbest bırakması nedeniyle eleştirdi.

Hizbullah'ın düzenlediği bir anma töreninde konuşan Hac Hasan, hakkın, onu koruyan bir güç ve silah olmadan ayakta kalamayacağını ifade etti.

"Bölgemizin geleceğinde zayıflara yer yok"

Hac Hasan, bölgenin karşı karşıya olduğu geleceğe dikkat çekerek, "Bölgemiz, ümmetimiz ve vatanımız öyle bir gelecekle karşı karşıya ki burada zayıflara yer yoktur. Hak, onu koruyan bir güç ve silah olmadan ayakta kalamaz," dedi.

Önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hac Hasan, "Önümüzdeki günlerde neler yaşanacağını erken kestirmiyoruz. Ancak Amerikalı arabulucunun, Lübnan hükümetinin onayladığı belgelerle ilgili İsrail’den yanıtları getirmek üzere ülkemize ziyarette bulunacağını biliyoruz," ifadelerini kullandı.

Hükümete esir tepkisi: Bu kadar kolay mı teslim oluyorsunuz?

Hükümetin icraatlarını eleştiren Hac Hasan, bakanlar kurulu açıklamasında egemenlik, saldırılara karşı koyma ve esirlerin geri dönmesi gibi konuların yer aldığını ancak bugüne kadar sadece silaha odaklanıldığını belirtti.

Hac Hasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acaba Lübnan’ın tek sorunu gerçekten bu mu? İsrail’in saldırıları, İsrail hapishanelerinde tutulan Lübnanlı esirler yok mu? Üstelik iki gün önce İsrailli birini serbest bırakıp karşılık almadan tekrar İsrail’e gönderdiniz. Üzerinize ne kadar baskı kurulursa kurulsun, bu kadar kolay mı teslim oluyorsunuz?"

Hac Hasan ayrıca, hükümetin beş Şii bakanın çekilmesine rağmen oturumu sürdürdüğünü belirterek, çözümün "bakanların gerçek egemenliğe, birlikte yaşamaya, ulusal sözleşmeye, anayasaya ve Lübnanlıların çıkarlarına dönmeleri" olduğunu vurguladı.

"Direniş ve silahı savunacağımız iki kutsal değerimizdir"

Hizbullah'ın silahsızlandırılması yönündeki çağrılara da değinen Hac Hasan, "Silahın sınırlandırılması ya da tamamen elden çıkarılması çağrısı yapanların başka bir seçenekleri yoktur; onlar ancak düşmanın talepleri ve Amerika’nın dayatmaları karşısında boyun eğebilirler," diye konuştu.

Ulusal birlikten vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Hac Hasan, şunları kaydetti:

"Ülkemiz tüm Lübnanlıların ortak evi olmalı, hiçbir kesime ait olmamalı. İşte bu yüzden işleri doğru yola çekmek için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Direniş ve onun silahı, savunacağımız iki kutsal değerimizdir. Bunları tüm gücümüzle, azmimizle ve irademizle koruyacağız. Çünkü biz zayıf değiliz; elimizde seçimlerimizi savunacak tüm güç unsurları mevcut."