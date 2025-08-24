Gazze’deki esir takası anlaşması için ailelerden hükümete baskı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, hükümetin politikalarına karşı protestolarını artırma kararı aldı.

Aileler, pazar günü yaptıkları açıklamada, salı günü düzenlenecek “Dayanışma Günü” öncesinde bir haftalık eylem süreci başlattıklarını duyurdu.

Aileler, “Hükümet halkın taleplerine kulak verip savaşı bitirmeli ve esirleri geri getirmeli,” dedi.

Açıklamada, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun masasında bulunan esir takası anlaşmasının kasıtlı olarak engellendiği öne sürüldü.

Aileler, “Çocuklarımızı sonsuz bir savaşın kurbanı etmek, yolun ebediyen kaybedilmesi demek,” ifadeleriyle hükümeti eleştirdi.

Gazze’nin işgaline karşı çağrı

Esir aileleri, Gazze kentinin işgali ve çatışmaların genişletilmesi yönündeki girişimlere karşı çıktıklarını vurguladı.

“Güvenlik kabinesi yeniden yapılandırılmalı,” çağrısında bulunan aileler, sürekli engellenen esir takası anlaşmalarını affetmeyeceklerini belirtti ve “Savaş durmalı ve esirler geri getirilmeli,” dedi.

Tel Aviv’de savaş karşıtı gösteriler

Dün Tel Aviv’de düzenlenen geniş katılımlı gösterilerde, İsrail’in Gazze’deki politikalarına ve orduya yönelik tepkiler dile getirildi.

Göstericiler, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir’i esirlerin ölümünden sorumlu “terörist” olarak nitelendirdi. Protestolar sırasında pankartlar ve sloganlarla hükümetin savaş politikaları eleştirildi.

İsrail kamuoyunda savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin geri getirilmesi yönünde artan bir baskı olduğu biliniyor.

Daha önce Times of Israel’in haberine göre, esir aileleri ve serbest bırakılan 40 İsrailli esir, Netanyahu’nun Gazze’ye saldırıları yeniden başlatmasını “suç” olarak nitelendirmiş ve müzakere masasına dönülmesi çağrısı yapmıştı. Ailelerin protestoları, bu taleplerin devamı niteliğinde.