Netanyahu ile İsrail ordusu arasında Gazze stratejisi krizi büyüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki savaşın gidişatına ilişkin endişelerini dile getiren ordu komutanlarını eleştirdiği bildirildi.

Haaretz gazetesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre Netanyahu, son toplantılarda askeri yetkililere, savaşın seyriyle ilgili "abartılı kaygılar" dile getirdiklerini söyledi.

Haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, bakanlara yaptığı uyarıda, Hamas'a yönelik askeri baskının tek başına İsrailli esirlerin kurtarılmasını sağlamayacağını, aksine hem ordu mensupları hem de esirler arasında daha fazla can kaybına yol açacağını belirttiği aktarıldı.

"Refah operasyonu somut sonuç vermedi"

Gazete, güvenlik yetkililerine dayandırdığı bir başka haberde, Refah kentine yönelik operasyonun bu durumu örneklediğini yazdı.

Haberde, operasyon sırasında hem İsrail askerlerinin hem de esirlerin hayatını kaybetmesine rağmen esirlerin serbest bırakılması yönünde somut bir sonuç elde edilemediği vurgulandı.

Ordu komutanlarının, kendi aralarında yaptıkları toplantılarda, Netanyahu'nun tekrarlanan uyarılara kayıtsız kalmasından derin endişe duyduklarını dile getirdikleri ifade edildi.

Kanal 12 ise Hamas ile olası bir anlaşmanın ancak tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve savaşın Tel Aviv'in şartları doğrultusunda sona ermesi halinde mümkün olacağını bildirdi.

Kanal, mevcut müzakerelerin askeri operasyonların durmasına yol açmayacağını ve sahadaki baskının artmasının görüşmeleri hızlandırabileceğini kaydetti.

Öte yandan Kanal 13'ün haberine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı toplantıda Gazze'deki operasyonların devamına karşı çıktı.

Zamir, "Gazze'nin tamamen işgal edilmesi, esirlerin hayatı için doğrudan bir tehdit oluşturacaktır," dedi.