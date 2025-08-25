Eski Lübnanlı bakan: Direnişe duyulan öfkenin sebebi yayılmacı projelerine engel olmasıdır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eski Lübnan bakanlarından Muhammed Funeyş, Hizbullah'ın hükümete katılımının, Lübnan'ı özgürleştiren direniş çizgisini temsil ettiğini ve bu çizginin Lübnanlıların çoğunluğunu yansıttığını söyledi.

Funeyş, el-Menar televizyonunda yaptığı açıklamalarda, Lübnan'daki siyasi gelişmelere ve direnişin rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hükümetin kararları gayrimeşru"

Hükümetin aldığı kararların "anlaşmaya aykırı ve gayrimeşru" olduğunu ifade eden Funeyş, direnişin sürmesinin başlıca gerekçelerinden birinin "uluslararası hukuk ve anlaşmaları tanımayan, güce başvuran Trumpçı siyaset" olduğunu belirtti.

Funeyş, bu politikaların "direniş mantığını güçlendirdiğini ve bazı hükümet yetkililerinin ülkenin kaderini hiçe saydığını ortaya koyduğunu" kaydetti.

Bazı yetkililerin "İsrail’i kendilerine ortak yaptığını ve saldırılarını meşrulaştırarak sanki yasaları ve anlaşmaları ihlal etmiyormuş gibi davrandığını" dile getiren Funeyş, bu tutumu "sorumluluk bilincindeki hafiflik" olarak niteledi.

"Direnişten vazgeçilemez"

Halkın sokağa çıkma yönünde baskı yaptığını aktaran Funeyş, "Amacımız düşman İsrail’in içeriden doğabilecek hiçbir fırsatı kullanmasına imkân tanımamaktır," diye konuştu.

Hizbullah’ın "silahın toplanması, ama bırakılmaması" yönündeki tutumunu yineleyen Funeyş, "Bu tekelleşme, Lübnan tüm haklarını geri alana dek geçerlidir," dedi.

Funeyş, "direnişin Lübnan’ın kabiliyetlerinin bir parçası olduğunu ve ondan vazgeçilemeyeceğini" vurguladı.

Cumhurbaşkanına Taif Anlaşması sitemi

Bölgede hazırlanan planların "son derece tehlikeli" olduğunu söyleyen Funeyş, "Direnişe duyulan öfkenin sebebi, onun genişleme projelerinin önünde engel teşkil etmesidir," değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanına yönelik eleştirilerini de dile getiren Funeyş, "Sitemimiz büyük, çünkü Taif Anlaşmasına göre cumhurbaşkanı güvence sağlamalıydı," dedi. Funeyş, sözlerini, "Lübnan’da Hizbullah’tan daha Lübnanlı bir ekip yok; vatan uğruna tüm fedakârlıkları onlar yaptı," ifadeleriyle tamamladı.