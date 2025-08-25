İsrail’in Gazze Operasyonlarına Uluslararası Tepki Büyüyor: Batı Kamuoyunda ve Hükümetlerde Destek Azalıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonlar ve olası tam işgal planları, uluslararası kamuoyunda ve bazı Batı hükümetlerinde sert eleştirilere neden oluyor. Fransa, Temmuz 2025’te Filistin devletini tanıdı; ardından İngiltere de Filistin’i tanıma kararı alabileceğini duyurdu. Almanya ise İsrail’e silah ihracatını durdurarak güçlü bir protesto gösterdi. Batı’daki kamuoyu desteği hızlı bir şekilde erirken, özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere’de halkın sadece küçük bir kısmı İsrail saldırılarını haklı buluyor. ABD’de ise anketler İsrail’in savaş yürütme biçimine geniş çapta muhalefeti gösteriyor.

Bu değişimin temel nedenleri arasında İsrail’in saldırılarını haklı çıkarma gerekçelerinin zayıflaması, Gazze’de yaşanan insani felaketin inkar edilemez boyutlara ulaşması ve İsrail hükümetinin sert politikaları yer alıyor. Uluslararası yardım kuruluşları, bölgede açlık, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve sivil kayıplarının arttığını raporluyor. İsrail, yabancı gazetecilerin durumu gözlemlemesini engelliyor ve bu da eleştirileri artırıyor.

ABD’de ise üniversite protestoları ve antisemitizm tartışmaları zayıflarken, İsrail karşıtı eleştiriler ana akım medyada ve bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler arasında yer almaya başladı. Cumhuriyetçi Parti içinde ise İsrail politikalarına yönelik görüş farklılıkları dikkat çekiyor. Tüm gözler eski Başkan Donald Trump’ın tavrına çevrilmiş durumda. Trump, ABD’nin Gazze’nin yeniden inşasında rol alabileceğini belirtirken, İsrail’e desteğini sorguladığı da görülüyor.

Ancak Netanyahu hükümetinin çatışmayı sürdürme ısrarı devam ediyor. Filistin’i tanıma kararı alan ülkeler ve artan eleştiriler henüz Gazze’deki insani krizi sona erdirebilecek somut adımlara dönüşmüş değil. Analistler, çatışmanın çözümünün ABD ve Batı’nın İsrail’e koşulsuz desteği azaltarak, barış görüşmelerini desteklemesine bağlı olduğunu vurguluyor.