Guatemala’da İnsan Üzerinde Etik Dışı Deneyler: ABD’nin Karanlık Tıp Tarihi ve Uzun Süren Güven Krizi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD'nin Guatemala’da gerçekleştirdiği tıbbi deneyler, uzun yıllar süren görmezden gelinmenin ve örtbasların ardından 2010 yılında ortaya çıktı. Dr. John Charles Cutler liderliğindeki ekip, 5000’den fazla mahkum, asker, akıl hastası ve seks işçisine, bilgileri ve rızaları olmadan sifiliz ve bel soğukluğu gibi hastalıklar bulaştırdı. Yaklaşık 1300 kişinin enfekte olduğu bu deneylerde mağdurlara hiçbir bilgilendirme yapılmadı; bu da insan hakları açısından ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi.

Bu skandal, sadece tıp etiği açısından değil, ABD–Latin Amerika ilişkilerinde de güven krizine neden oldu. Guatemala hükümeti deneyleri insanlığa karşı suç olarak nitelendirirken, ABD’nin resmi özrü mağdurlar için somut adımlarla desteklenmediği için yetersiz kaldı. Skandal, birçok Latin Amerika ülkesinde ABD kaynaklı sağlık ve bilimsel projelere ciddi şüpheyle yaklaşılmasına yol açtı.

Uluslararası toplum, bu tür etik dışı uygulamaların tekrarını önlemek amacıyla “bilgilendirilmiş onam” gibi evrensel etik standartların sıkılaştırılması yönünde adımlar attı. Ancak ABD’nin tarihindeki bu karanlık sayfa, bilimsel iş birlikleri ve insan hakları alanındaki güvenin yeniden tesis edilmesinin zorluğunu gözler önüne serdi. Bu olay, etik ve insani değerlerin bilimle asla ayrılmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.