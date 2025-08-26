  1. Ana Sayfa
27 Ülkeden Ortak Talep: Gazze’ye Uluslararası Medya Erişimi Sağlansın

26 Ağustos 2025 - 16:00
Britanya, Almanya, Avustralya ve Ukrayna’nın da içinde olduğu 27 ülke, Gazze’ye uluslararası gazetecilerin derhal erişim hakkı verilmesi için çağrıda bulundu. Bu girişim, İsrail ordusunun Gazze’de 5 gazeteciyi öldürmesinin ardından güvenlik önlemlerinin artırılması ve saldırıların araştırılması talebiyle yapıldı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:  27 ülkeden oluşan Media Freedom Coalition adlı medya özgürlüğü ittifakı, İsrail-Gazze çatışmasında gazetecilerin güvenliği ve bölgeye erişimlerinin sağlanması için acil çağrıda bulundu. İngiltere, Almanya, Avustralya ve Ukrayna gibi ülkelerin katıldığı bu grup, Gazze’de yaşanan saldırılar ve özellikle gazetecilere yönelik şiddet olaylarının kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Gazze bölgesinde yabancı gazetecilerin girişini engellemesi eleştirilirken, bu durumun haber alma özgürlüğüne ağır bir darbe olduğu ifade edildi. Guardian gazetesinin bildirdiğine göre, bu çağrı, İsrail ordusunun Gazze’de 5 gazeteciyi öldürmesinin hemen ardından yapılmıştır.

Committee to Protect Journalists (CPJ) verilerine göre, İsrail-Gazze savaşında şimdiye kadar 192’den fazla gazeteci yaşamını yitirdi. Bu rakam, 1992 yılından beri medyanın en ağır kayıplarını ifade etmekte ve bölgedeki gazetecilerin çalışma koşullarının ne kadar riskli olduğuna dikkat çekmektedir.

Uluslararası medya örgütleri ve ilgili ülkeler, gazetecilerin can güvenliğinin öncelikli olarak korunması gerektiğini ve taraflar arasında bu konuda bir uzlaşı sağlanması gerektiğini belirtti. Gazze’de yaşanan insani ve siyasi krizler hakkında doğru ve tarafsız haber akışının devamlılığı için, gazetecilerin bölgeye serbestçe girip çıkabilmesi hayati önem taşıyor.

