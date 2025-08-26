Gazze Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde Kan Stokları Kritik Seviyede

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin kan bankalarında kritik bir kan kıtlığı yaşandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, hastanelerin günlük kan ihtiyacının 350 ünitenin üzerine çıktığını ve özellikle ağır yaralanmalar nedeniyle acilen kan takviyesine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarının 163’üncü gününde devam ettiği ve bu saldırıların binlerce şehit ve yaralı bıraktığı vurgulandı. Bu durum, ağır yaralıların kan ihtiyacını artırırken, açlık ve yetersiz beslenmenin yaygınlaşması nedeniyle kan bağışı kampanyalarında da önemli bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

Sağlık altyapısının aşırı baskı altında olduğu Gazze’de uluslararası kuruluşlar, sağlık hizmetlerinin tamamen çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu defalarca dile getirdi. Bakanlık, acil olarak uluslararası toplumdan ve insani yardım kuruluşlarından kan stoklarının artırılması için destek çağrısında bulundu.

Gazze’deki insani kriz ve sağlık kaynaklarındaki yetersizlik, bölgedeki çatışmaların ağır sonuçlarını ortaya koyarken, hayatta kalanların sağlık ve yaşam güvencesinin ciddi tehdit altında olduğunu göstermektedir.