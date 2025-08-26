'İnsan hakları' nasıl Batı'nın silahı haline geldi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bağımsız gazeteci Kit Klarenberg'in Helsinki Anlaşması’nın 50. yılına dair kaleme aldığı ve el-Meyadin'de yer bulan makale, yalnızca bir tarihsel dönemeçten söz etmiyor; insan hakları söyleminin nasıl ideolojik bir araç hâline dönüştüğünü ve Batı’nın Doğu Bloku üzerindeki stratejik müdahalesinin maskesini ortaya koyuyor. Klarenberg, görünürde özgürlük ve demokrasi vaadinin, aslında ekonomik ve sosyal hakları yok sayan bir “siyasi silah” olarak kullanıldığını gösterirken Polonya Dayanışması ve Charter 77 gibi hareketlerin yükselişini, Batı’nın planlı müdahalelerinin somut örnekleri olarak sunuyor. Bilindiği üzere, bu müdahaleler, halkların önceki sistemlerde sahip olduğu sosyal güvenceleri ortadan kaldıran şok terapisiyle kapitalist dönüşümü beraberinde getirdi. Makaleye göre, insan hakları ve demokrasi söylemi, jeopolitik çıkarların örtüsü olarak işlerken tarihsel sonuçları da kişi ve toplum üzerinde yıkıcı oldu. Sonuç olarak, Helsinki süreci, bir taraftan özgürlük propagandası olarak sunulurken diğer taraftan emperyalist çıkarların nasıl planlı ve gizli şekilde hayata geçirildiğini gösteren ders niteliğinde bir vaka olarak öne çıkıyor.

1 Ağustos, Helsinki Anlaşması'nın imzalanmasının 50. yıl dönümünü işaret ediyordu; bu tarih, ana akım medyanın ilgisizliğiyle sessizce geçti. Oysa bu olay, geçmişin zincirlerinden günümüze uzanan, Avrupa’yı ve ötesini derinden sarsan, yıkıcı sonuçları olan bir kırılmanın habercisiydi. Anlaşma, yalnızca Sovyetler Birliği, Varşova Paktı ve Yugoslavya’nın sonunu ilan etmekle kalmadı; aynı zamanda “insan hakları”nın, Batı merkezli, zorla dayatılan bir kavram olarak, emperyalizmin cephaneliğinde korkutucu bir silah haline geldiği yeni bir dünyanın kapısını araladı.

Anlaşma, resmi olarak ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki gerginliğin azaltılmasıyla ilgilendi. Anlaşmanın şartlarına göre, Moskova ve Varşova Paktı'na bağlı ülkeler, Sovyetler Birliği'nin Orta ve Doğu Avrupa üzerindeki siyasi etkisini tanımak karşılığında, toplanma, ifade, bilgi ve hareket özgürlüğü gibi siyasi özgürlüklerle ilgili “insan hakları” tanımını savunmayı kabul ettiler. Doğu Bloku sakinlerinin evrensel olarak yararlandıkları korumalar - ücretsiz eğitim, istihdam, barınma ve daha fazlası gibi garantiler - bu sınıflandırmada hiçbir şekilde yoktu.

Bir başka sorun daha vardı. Anlaşmalar, Doğu Bloku'nun şartlara uyumunu izlemekle görevli birkaç Batılı kuruluşun kurulmasına yol açtı - bunlara İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün öncülü olan Helsinki İzleme Örgütü de dahildi. Daha sonra, bu kuruluşlar bölgeyi sık sık ziyaret ederek yerel siyasi muhalif gruplarla yakın bağlar kurdular ve onların hükümet karşıtı faaliyetlerine destek verdiler. Sovyetler Birliği, Varşova Paktı veya Yugoslavya temsilcilerinin, ABD veya onun vasalları tarafından yurt içinde veya yurt dışında “insan hakları”na uyumu değerlendirmek üzere davet edilmesi söz konusu değildi.

Hukuk uzmanı Samuel Moyn'un kapsamlı bir şekilde belgelediği gibi, anlaşmalar, ana akım haklar söylemini tüm ekonomik ve sosyal hususlardan kesin olarak uzaklaştırmada önemli bir rol oynadı.

Moyn’un tespiti daha da ciddi: ‘İnsan hakları fikri’, baskıcı devletleri utandırmak yerine bir gerekçe aracına dönüşmüştü. Bu çerçevede, Batı emperyalizminin, uzak diyarlardaki hak ihlallerine karşı uyguladığı zulüm—yaptırımlar, istikrarsızlaştırma operasyonları, darbeler ve açık askeri müdahaleler dahil—sıklıkla, Uluslararası Af Örgütü ve Human Rights Watch gibi kuruluşların görünüşte tarafsız bulgularıyla desteklenerek meşrulaştırılabiliyordu.

Helsinki Anlaşması imzalandıktan hemen sonra, Doğu Bloku'nda yetkililer tarafından işlendiği iddia edilen ihlalleri belgelemek için çok sayıda örgüt ortaya çıktı. Bu örgütlerin bulguları, uluslararası alanda yaygınlaştırılmak üzere, genellikle gizlice yurtdışındaki büyükelçiliklere ve hak gruplarına aktarıldı.

Bu, Sovyetler Birliği, Varşova Paktı ve Yugoslavya üzerinde hem iç hem de dış baskıların artmasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Ana akım anlatımlar, bu muhalif grupların oluşumunun tamamen spontan ve organik olduğunu ve bunun da Batı'nın onların öncü çabalarına destek vermesini sağladığını iddia ediyor.

ABD'li milletvekili Dante Fascell, “cesur” Sovyet vatandaşlarının ‘taleplerinin’ “bizi harekete geçirdiğini” iddia etti. Ancak, Doğu Bloku'na müdahale etmenin Helsinki'de başlangıçtan önce planlanmış olduğuna dair açık işaretler var.

1975 yılının Haziran ayı sonlarında, ABD Başkanı Gerald Ford'un Anlaşmayı imzalamasının arifesinde, sürgündeki Sovyet muhalif Aleksandr Soljenitsin, Washington DC'de üst düzey politikacılara hitap etti. Soljenitsin, CIA ile bağlantılı Amerikan İşçi Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresi (AFL-CIO) başkanı, sert anti-komünist George Meany'nin özel davetiyle ortaya çıktı. Soljenitsin şöyle dedi:

“Biz, SSCB muhalifleri, tanklarımız yok, silahlarımız yok, örgütümüz yok. Hiçbir şeyimiz yok... Sizler, komünist ülkelerdeki özgürlük hareketimizin müttefiklerisiniz... Komünist liderler, ‘İç işlerimize karışmayın’ diyorlar... Ama ben size şunu söylüyorum: Daha fazla karışın. Elinizden geldiğince karışın. Gelip karışmanızı rica ediyoruz.”



Siyasi sapma

1980 yılında, Polonya'nın Gdanşk kentinde başlayan kitlesel grevler tüm ülkeye yayıldı ve bağımsız bir sendika ve sosyal hareket olan Dayanışma'nın kurulmasına yol açtı. Sendikanın taleplerinin başında, Sovyet destekli Polonya hükümetinin Helsinki'nin “insan hakları” protokollerinin 50 bin kopyasını geniş kitlelere dağıtması geliyordu.

Dayanışma'nın kurucusu ve lideri Lech Walesa, daha sonra Anlaşmayı, sendikanın ülke çapında karışıklığa yol açmasını ve ciddi bir siyasi güç haline gelmesini sağlayan ve teşvik eden bir “dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Sadece bir yıl içinde Dayanışma'nın üye sayısı 10 milyonu aştı.

Hareketin durdurulamaz yükselişi, Varşova Paktı'nda şok dalgaları yarattı. Sovyetler Birliği ile ittifak halinde olan bir ülkede ilk kez bağımsız bir kitle örgütü kurulmuştu ve diğerleri de kısa süre sonra onu takip edecekti. O dönemde açıklanmayan ve bugün büyük ölçüde bilinmeyen bir gerçek, Solidarity'nin faaliyetlerinin ABD hükümeti tarafından milyonlarca dolarlık bir bütçeyle finanse edildiğiydi.

Aynı durum, Çekoslovakya'nın Charter 77 gibi Doğu Bloku'nun en önde gelen muhalif grupları için de geçerliydi. Çoğu durumda, bu gruplar on yılın sonunda sadece yöneticilerini devirmekle kalmadı, aynı zamanda hükümetler de kurdular.

Washington'un bu çabaları için sağladığı finansman, 1982 Eylülünde gizli bir Ulusal Güvenlik Direktifi ile yasallaştırıldı. Direktifte, “Doğu Avrupa'daki ABD'nin uzun vadeli birincil hedefinin” “Sovyetlerin bölge üzerindeki hakimiyetini gevşetmek ve böylece bölgenin Avrupa uluslar topluluğuna yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmak” olduğu belirtildi.

Bu, “bölgede daha liberal eğilimleri teşvik ederek... halkların Batı yanlısı yönelimini güçlendirerek... SSCB'ye olan ekonomik ve siyasi bağımlılıklarını azaltarak... Batı Avrupa'nın özgür uluslarıyla ilişkilerini kolaylaştırarak” sağlanacaktı.

Ağustos 1989'da, Solidarity'nin Polonya'da iktidara gelmesinden sadece birkaç gün sonra, Doğu Bloku'nda İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk komünist olmayan hükümetin kurulmasını işaret eden, Washington Post'ta dikkat çekici bir köşe yazısı yayınlandı. AFL-CIO'nun üst düzey yetkilisi Adrian Karatnycky, Solidarity'nin 1980'ler boyunca ülkedeki Sovyet etkisini ortadan kaldırmadaki “şaşırtıcı” başarısına duyduğu “sınırsız sevinç ve hayranlık” hakkında yazdı. Hareket, daha geniş bir ABD “stratejisinin” ‘merkezinde’ yer alıyordu ve Washington tarafından azami “gizlilik ve ihtiyat” ile finanse ediliyor ve destekleniyordu.

AFL-CIO ve CIA'nın öncülüğündeki Ulusal Demokrasi Vakfı aracılığıyla Solidarity'ye aktarılan büyük meblağlar, “onlarca matbaa makinesi, düzinelerce bilgisayar, yüzlerce teksir makinesi, binlerce galon matbaa mürekkebi, yüz binlerce şablon, video kamera ve radyo yayın ekipmanının nakliyesini finanse etti.” Bu kaynak, Solidarity'nin yerel ve uluslararası faaliyetlerini destekledi. Polonya'da, “komünizmi kırmızı ejderha” ve Lech Walesa'yı “kahraman şövalye” olarak gösteren çizgi romanlar da dahil olmak üzere 400 “yeraltı dergisi” yayınlandı ve on binlerce kişi tarafından okundu.

Karatnycky, İmparatorluğun son on yılda “Polonya'nın mücadelesinin günlük dramına” nasıl yakından “dahil olduğunu” övündü ve “bu mücadelenin hikayesinin ve bizim bu mücadeledeki rolümüzün çoğunun başka bir gün anlatılması gerekeceğini” söyledi. Yine de sonuçlar olağanüstüydü. Varşova'nın NED tarafından finanse edilen “gizli basını” için yazan yazarlar, birdenbire “Polonya'nın yeni bağımsız gazetelerinin editörleri ve muhabirleri” haline gelmişti. Eskiden komünist yetkililer tarafından “kovalanan” eski “radyo korsanları” ve Dayanışma aktivistleri artık milletvekili seçilmişti.

Karatnycky, yazısının sonunda Polonya'nın “demokrasi inşasında başarılı bir laboratuvar” olduğunu överek, Varşova'daki “demokratik değişim”in bölgede “siyasi bir sapma” veya “tek örnek” olamayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Karatnycky, AFL-CIO'nun Sovyetler Birliği de dahil olmak üzere Doğu Bloku'nun diğer bölgelerindeki sendikalarla temas halinde olduğunu belirterek, bölgede daha fazla ayaklanma olacağını öngördü. Ve öyle de oldu, 1989'un son aylarında Varşova Paktı hükümetleri tek tek, çoğu zaman gizemli koşullar altında çöktü.

Şok terapisi

1989'daki “devrimler” bugün ana akımda hâlâ saygı görüyor ve diktatörlükten demokrasiye barışçıl geçişin örnekleri olarak övülüyor. Ayrıca, o günden bu yana dünyanın her köşesinde “insan hakları” adına her türlü ABD emperyalizminin şablonu ve gerekçesi olarak hizmet ettiler. Ancak, Batı tarafından finanse edilen ve Helsinki Anlaşmaları'ndan ilham alan Varşova Paktı muhalif gruplarının ön saflarında yer alan birçok kişi için, Orta ve Doğu Avrupa'da komünizmin devrilmesi hikayesi son derece acı bir dönüşle sonuçlandı.

1981'de Çekoslovak oyun yazarı ve Charter 77 sözcüsü Zdena Tominová Batı'da bir turneye çıktı. İrlanda'nın Dublin kentinde yaptığı bir konuşmada, ülkesinin halkının devletin komünist politikalarından nasıl büyük fayda sağladığını ilk elden gördüğünü anlattı. Tominová, Batı tarzı siyasi özgürlükleri benimserken, tüm halkın yararlandığı ekonomik ve sosyal avantajları tamamen korumak istediğini açıkça belirtti. Yabancıların yardımıyla hükümetine karşı çıkarak hapse girme riskini göze alan bir kadın için bu, şok edici bir açıklamaydı:

“Birdenbire, artık dezavantajlı durumda değildim ve her şeyi yapabilirdim... Bence, bu dünyanın bir geleceği varsa, o da sosyalist bir toplumdur. Benim anladığım kadarıyla, bu, kimsenin sırf zengin bir aileden geldiği için öncelikli olmadığı bir toplumdur,”

Ayrıca, vizyonunun küresel nitelikte olduğunu da açıkça belirtti:

“Tüm insanlar için sosyal adaletin hakim olduğu bir dünya gerçekleşmelidir.”

Ancak bu gerçekleşmedi. Bunun yerine, Doğu Bloku ülkeleri, vatandaşların daha önce yaşadıkları sistemlerde değer verdikleri birçok şeyi ortadan kaldıran “şok terapisi” yoluyla kapitalizme geçiş sürecinde derin bir yıkıma uğradılar.

Tamamen yeni bir dünyaya itildiler; bu dünyada, o zamana kadar bilinmeyen evsizlik, açlık, eşitsizlik, işsizlik ve diğer toplumsal sorunlar, temel devlet garantisiyle önlenmek yerine sıradan hale geldi. Sonuçta, Helsinki Anlaşmaları'nda belirtildiği gibi, bu tür olaylar “insan hakları”nın ağır ihlali olarak değerlendirilmiyordu, aksine, uğruna savaştıkları siyasi “özgürlük”ün kaçınılmaz bir sonucu olarak görülüyordu.